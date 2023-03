Riasztás

Ferenc pápa kórházba került

Ferenc pápa több napot tölt majd a római Gemelli kórházban, miután a vizsgálatok légúti fertőzést állapítottak meg nála - közölte a Vatikán szerda délután. Minden péntekig tartó rendezvényét lemondták, és egyelőre nem világos, hogy a pápa képes lesz-e tartani a nagyhétre és húsvétra vállalt kötelezettségeit is.



"Az elmúlt napokban Ferenc pápa légzési nehézségekre panaszkodott" - mondta Matteo Bruni vatikáni szóvivő közleményében. A vizsgálatok kizárták a Covid-19-et, de "légúti fertőzést" állapítottak meg - tette hozzá Bruni -, amely "néhány napos megfelelő orvosi kezelést igényel".



A 86 éves pontifex korábban a nap folyamán a "pápamobilban" körbejárta a Szent Péter teret a katolikus hívekkel tervezett általános audiencián, megölelte a híveket és megcsókolta a csecsemőket.



Bruni első nyilatkozatában a kórházi látogatást egy korábban tervezett ellenőrzésként írta le.



Az argentin jezsuitának fiatalon egy légúti fertőzés miatt eltávolították a tüdejének egy részét. Az elmúlt években más egészségügyi problémái is voltak. A Gemelliben 2021-ben eltávolították a vastagbelének egy részét. Később egy térdsérülése után kerekesszékkel és bottal járt, a műtétet kizárta, mert rosszul reagált az általános érzéstelenítésre.



A pápa kórházi tartózkodása közvetlenül a katolikus nagyhét előtt van, amely a vasárnapi ünnepségekkel kezdődik ezen a hétvégén, és az április 9-i húsvéti vigíliával és misével ér véget.



Ferenc 2013-ban lett pápa, amikor elődje, XVI. Benedek bejelentette, hogy előrehaladott kora miatt visszavonul - 1415 óta az első pápa, aki ezt megtette. Akkor 85 éves volt, egy évvel fiatalabb, mint Ferenc most. Benedek a következő évtizedet "emeritus pápaként" töltötte 2022. december végén bekövetkezett haláláig.