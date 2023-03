Az amerikai hadsereg felfüggesztette toborzókampányát, mert a reklámhangját őrizetbe vették

Az amerikai hadsereg vállalati marketingirodájának közleménye szerint a fegyveres erőknél is értesültek Majors őrizetbe vételéről, és a vádban megfogalmazott "feltételezések mély aggodalomra adnak okot". A közleményben megjegyzik, hogy noha Jonathan Majors mindaddig ártatlannak tekintendő, amíg bűnösnek nem ítélik, a vizsgálat idejére az érintett hirdetéseket visszavonják.



Jonathan Majors főszereplője volt több akciófilmnek, ezért az amerikai hadsereg vezetői azt remélték, a filmsztár segíthet a toborzókampányt sikerre vinni. A színészt szombaton New Yorkban vették őrizetbe fojtogatás, bántalmazás és zaklatás gyanújával.



Az amerikai hadsereg évek óta létszámhiánnyal küzd, komoly problémát okoz, hogy megfelelő számú fiatalt találjon katonai szolgálatra. Tavaly a kitűzött céltól, a 60 ezer újonc szerződtetésétől mintegy 25 százalékkal, azaz 15 ezer fővel maradtak el.



Az Egyesült Államok hadseregért felelős államtitkára, Christine Wormuth korábban 2023-ra azt tűzte ki célként, hogy 65 ezer újoncot vesznek fel. Az új reklámok ezt segítették volna azzal, hogy új és kreatív módon próbálják felkelteni a fiatalok érdeklődését a katonai szolgálat iránt, hogy a hadsereg létszáma elérje az ország védelmére elengedőnek tartott állományi szintet.

