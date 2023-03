Terrorizmus

Emelte a brit elhárítás az észak-írországi terrorkészültség szintjét

Az eddigi jelentősről súlyosra emelte kedden a brit elhárítás (MI5) az észak-írországi terrorveszély elleni készültség szintjét.



Az intézkedést Chris Heaton-Harris, az észak-írországi ügyek minisztere jelentette be Londonban.



A terrorkészültségi szint módosításairól az MI5 saját hatáskörében, a kormánytól függetlenül dönt.



A súlyos fenyegetettségi szint a hivatalos meghatározás alapján azt jelzi, hogy a brit elhárítás megítélése szerint nagy a valószínűsége terrortámadás elkövetésének vagy megkísérlésének Észak-Írországban.



Ennél egy magasabb készültségi szint van, a kritikus, amelyet akkor léptetnek érvénybe, ha a szakszolgálatoknak küszöbönálló terrortámadás veszélyéről van konkrét értesülése.



Heaton-Harris hétfői tájékoztatása szerint a készültségi szint emelését az indokolta, hogy az elmúlt hónapokban erősödött az észak-írországi rendőrök ellen irányuló, de a lakosság, köztük gyerekek életét is veszélyeztető terrortámadások kockázata.



Februárban az "új IRA" nevű republikánus britellenes milícia az észak-írországi Omagh városában hajtott végre fegyveres támadást egy magas rangú rendőrtiszt ellen. John Caldwell nyomozó főfelügyelőt gyerekek, köztük saját fia szeme láttára egy ifjúsági sportlétesítménynél érte lőfegyveres támadás. A rendőrtisztet életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, és azóta is válságos állapotban van.



Észak-Írországban 2017 januárja óta nem volt példa rendőrök elleni hasonló fegyveres támadásra.



A rendőrtiszt elleni februári támadás helyszíne különös jelentőséggel bír: Omagh volt a célpontja az észak-írországi konfliktus legvéresebb merényletének. A pokolgépes akciót 25 éve, 1998 augusztusában hajtotta végre a magát "igazi IRA"-ként azonosító szervezet, amelynek tagjai jórészt az egykori legnagyobb észak-írországi katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) soraiból verbuválódtak.



Az autóba rejtett robbanószerkezet 29 embert ölt meg, köztük kilenc gyermeket és egy terhes nőt, aki ikrekkel volt várandós.



A robbanásban a hivatalos vizsgálati adatok szerint 220-an sebesültek meg, de későbbi becslések szerint a sérültek száma elérhette az ötszázat.



Az 1998-as nagypénteki egyezménnyel elindult észak-írországi megbékélési folyamat meghatározó horderejű mozzanataként az IRA 2005-ben hivatalosan felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét és beszüntette tevékenységét.



Ezt azonban kisebb katolikus szakadár szervezetek - amelyek közül többen valamilyen jelző beiktatásával szintén IRA-nak nevezik magukat - azóta sem fogadják el, és folytatják a fegyveres harcot az észak-írországi brit fennhatóság ellen.