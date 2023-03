Erőszak

Őrizetbe vették a helyi lányiskolai projekt alapítóját az afgán fővárosban

Afganisztánban őrizetbe vették a helyi lányoktatás egyik kiemelkedő aktivistáját - számolt be internetes oldalán kedden a The Guardian című brit lap.



Az ENSZ felszólította az afganisztáni tálibokat, hogy fedjék fel Matiullah Vesza, a Pen Path nevű oktatási modell vezetőjének tartózkodási helyét, akit egy mecset előtt, az ima után vettek őrizetbe fegyveresek.



Matiullah Vesza, a Pen Path jótékonysági szervezet alapítója és vezetője több mint egy évtizede küzd az iskolából kimaradt afgán gyerekek - fiúk és lányok - oktatásáért, elsősorban Dél-Afganisztán vidéki területein.



Fivére, Attaullah Vesza azt mondta a The Guardiannek, testvérét azután vették őrizetbe, hogy pénteken imádkozott a kabuli mecsetben. Távozásakor két járműből fegyveresek rohantak felé, hogy őrizetbe vegyék.



Matiullah Vesza 2009-ben hozta létre a Pen Path oktatási modellt testvérével. Eleinte vallásos tudósokkal és törzsi vezetőkkel dolgoztak együtt, hogy a közösség támogatását megszerezzék az összes gyermek oktatásához, iskolákat hoztak létre olyan falvakban, ahol nem volt állami oktatás, és mobil tantermeket küldtek a legeldugottabb területekre.



Miután a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban, és kitiltották a diáklányokat a középiskolából, majd az általános iskolából és az egyetemről, ő vezette felhívásokat az osztályok újraindítására, valamint fotókat és videókat osztott meg a tüntetésekről.



Üzenete középpontjában a lányok iskoláinak nyilvános követelése és az iszlám törvények szerinti oktatáshoz való joguk állt. "Férfiak, nők, idősek, fiatalok, az ország minden szegletéből mindenki az iszlám jog szerinti oktatást követeli lányai számára" - írta letartóztatása előtti utolsó üzenetének egyikében a Twitteren.



Az ENSZ felszólította a tálib vezetést, hogy "tisztázzák, hol tartózkodik Vesza, közöljék őrizetbe vételének okát, valamint biztosítsák jogi képviseletét és a családjával való kapcsolattartást". Az Európai Unió kabuli missziójának helyettes vezetője az őrizetbe vételt döbbenetesnek nevezte, és követelte Vesza szabadon bocsátását.