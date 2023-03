Ukrajnai háború

Donyecki tisztségviselő: az ellentámadáshoz tartalékolt eszközöket vet be Bahmutnál az ukrán hadsereg

Ha a Wagner zsoldoscsoport megnyeri a csatát az ukrán fegyveres erők ellen, az a történelem legnagyobb eredménye lesz 2023.03.30 11:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A készülő ellentámadásra szánt nyugati haditechnika-tartalékokat vetnek be az Artemivszkért (Bahmutért) folyó harcokban az ukrán fegyveres erők - jelentette ki Igor Kimakovszkij, az Ukrajnától elcsatolt donyecki régi vezetőjének tanácsadója szerdán a Rosszija 24 hírtelevíziónak.



Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítója a Konkord nevű cégének sajtószolgálata által kiadott közleményében azt állította, hogy az Artemivszkért vívott csatában az ukrán hadsereg "gyakorlatilag megsemmisült". Ugyanakkor elismerte, hogy "sajnos ez a csata eléggé megtépázta" a Wagnert is.



Prigozsin szerint ha a zsoldoscsoport megnyeri a csatát az ukrán fegyveres erők ellen, az a történelem legnagyobb eredménye lesz, "mert csak egy orosz hadsereg marad a sakktáblán, és az összes többi bábu eltűnik róla".



"Ha a Wagner katonai magánvállalat elpusztul a bahmuti húsdarálóban, és magával viszi az ukrán fegyveres erőket és azt az erőt, amelyet a külföldi fegyverek adnak neki... és ha lehetővé teszi az orosz hadsereg számára, hogy továbbmenjen és megvédje Oroszország érdekeit, akkor teljesítettük történelmi szerepünket. És itt pontot tehetünk" - hangoztatta Prigozsin.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve az ukrán fegyveres erőknek az elmúlt nap során elszenvedett veszteségét mintegy 535 főben nevezte meg. A tábornok szerint közülük mintegy 310 katona a Donyeck körzetében vívott harcokban esett el.



Konasenkov a megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök és katonai objektumok között sorolt fel egyebek között egy amerikai gyártmányú M777-es tarackot, három harckocsit, egy lőszerraktárt, egy kommunikációs központot és négy alegységi vezetési pontot.



Egy moszkvai bíróság szerdán elrendelte Szergej Volkov, az orosz nemzeti gárda tengeri csoportfőnöksége osztályvezetőjének letartóztatását, amiért a gyártó figyelmeztetése ellenére hibás drónokat szerzett be a Krími híd védelmére. A 394,4 millió rubel (csaknem 1,8 milliárd forint) értékű beszerzés keretében megvásárolt Orjol-BPLA típusú rendszerek képtelenek bizonyultak a kis méretű pilóta nélküli eszközök felismerésére.