Von der Leyen: az EU-nak mindent meg kell tennie az Oroszországba hurcolt gyerekek hazatéréséért

Az ukrajnai háború a kegyetlenség és brutalitás új dimenzióit érte el, amikor az orosz erők több mint 16 ezer gyereket hurcoltak el otthonukból Oroszországba.

Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie a megszállt ukrajnai területekről Oroszországba hurcolt gyerekek hollétének felderítése és hazatérésük megkönnyítése érdekében - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós parlament keddi brüsszeli plenáris ülésén.



Az elnök az uniós tagállamok vezetőinek múlt héten tartott csúcstalálkozója következtetésiéről szóló plenáris vitában elmondta: az ukrajnai háború a kegyetlenség és brutalitás új dimenzióit érte el, amikor az orosz erők több mint 16 ezer gyereket hurcoltak el otthonukból Oroszországba, családjuktól, gyerekkoruktól elszakítva őket. "Amennyiben az EU nem avatkozik be, ezek a gyerekek a jövőjüket is elvesztik" - hangsúlyozta. Felhívta figyelmet, hogy az orosz törvényhozás által tavaly májusban elfogadott "cinikus" örökbefogadási törvény megkönnyítette a gyerekek orosz családoknál való elhelyezését, így nagy a veszélye annak, hogy nyomuk vész.



"Ez háborús bűncselekmény, azokat, akik ebben részt vesznek, bíróság elé kell állítani. Ez indokolja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, akinek ezzel a döntéssel jelentősen szűkült a mozgástere" - jelentette ki.



Az elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban arról is beszélt, hogy az uniós csúcson a tagállami vezetők megegyeztek, 12 hónap alatt kétmilliárd euró értékben biztosítanak lőszert az ország önvédelmében megerősítése érdekében. Mint mondta, a lőszerek egy része a jelenleg rendelkezésre álló készletekből származik, majd közös beszerzések tárgyát képezik, továbbá az EU-nak biztosítani kell, hogy az európai védelmi ipar növelni tudja lőszergyártó kapacitását, ha szükséges, uniós költségvetési támogatáson keresztül.



"Azt mondtuk, hogy támogatni fogjuk Ukrajnát, kerül, amibe kerül, és Európa be fogja tartani az ígéretét - nyomatékosította a bizottság elnöke.



Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke felszólalásában üdvözölte, hogy az EU-tagországok nagyon gyorsan, hat hét alatt meg tudtak egyezni az közös lőszerbeszerzésekről. "Egy dolog világos: ahhoz, hogy Ukrajna megvédje magát, több fegyverre és több munícióra van szüksége" - szögezte le. Mint mondta, a lőszerbeszerzés lebonyolításban az Európai Védelmi Ügynökség nyújt segítséget, ami nagyon fontos előrelépést jelent a valódi közös uniós védelmi rendszer létrehozása felé.



Michel felhívta továbbá a figyelmet, hogy az Oroszországgal határos Moldován egyre erősödik Moszkva nyomása, ezért uniós támogatásra van szükségük. "Az EU egymilliárd eurót mozgósított az ország ellenállóképességének megerősítésére, de Moldovának ennél is többre lesz szüksége, így még a nyár előtt folytatni kell a támogatást" - jelentette ki.

Gál Kinga kiemelte: az Európai Uniónak stratégiai irányváltásra van szüksége: az ukrajnai háború súlyos következményei, az infláció, az energiaárak és az egyre erősebb illegális migrációs nyomás a külső határokon egyértelmű jelei ennek.



"Miközben a deklarációk és tervek ambiciózusak, hiányoznak mögülük a reális hatásvizsgálatok, miként hiányoznak az Oroszországra kivetett szankciók hatásának elemzései. Az ideologikus megközelítés rontja Európa versenyképességet és a gazdasági növekedést veszélyezteti - jelentette ki a fideszes politikus.



Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője üdvözölte az uniós csúcs Ukrajna töretlen támogatására és az orosz agresszió elítélésére vonatkozó egyhangú következtetéseit, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon az Oroszország elleni uniós szankciókat elítélő plakátok láthatók országszerte. Emlékeztetve, hogy ezeket a büntetőintézkedéseket a magyar miniszterelnök is megszavazta, a képviselő kijelentette, hogy a magyar kormány hazugságokat terjeszt az EU-ról.



"A legfrissebb felmérések szerint a magyarok 63 százaléka szerint az EU szankciói a felelősek a rekordmagas inflációért. És a szélsőjobboldali Európa-ellenes erők ezt a taktikát tanulják Európa-szerte - hangoztatta. Véleménye szerint az EU-nak fel kell lépnie ezek ellen a hazugságok ellen, ahogy az Európai Tanács következtetései is kiemelik az orosz dezinformációs gépezet elleni küzdelem fontosságát.



"Az EU mindig is vonakodott attól, hogy az unión belül fellépjen a dezinformáció ellen. Most el kell kezdenie cselekedni, mert az európai projektünk jövője forog kockán" - szólított fel a Momentum politikusa.