Románia

Demonstráltak az erdélyi gazdák: emésztőgödörbe öntöttek egy tartálykocsinyi tejet - videó

Demonstrációt tartottak az erdélyi tejtermelők szövetségének tagjai szerdán; emésztőgödörbe öntöttek egy tartálykocsinyi tejet, tiltakozásul amiatt, hogy nincs vevő a termékükre.



Az erdélyi tejtermelők szövetségének (BOVICOOP) több mint száz tagja azért tartott tiltakozó akciót a Szilágy megyei Járaszurduk (Surduc) településen, mert április elsejétől egy feldolgozó cég sem akarja felvásárolni az általuk termelt tejet.



Daniel Frei, a több erdélyi megye termelőit összefogó szövetség elnöke az Agroinfo szakportálnak elmondta, hogy a gazdák Erdély-szerte nehéz helyzetbe kerültek.



"Negyvennyolcezer liter tejet termelünk naponta, és nincs kinek eladni" - mondta Frei, hozzátéve: kénytelenek elajándékozni a tejet, hogy ne romoljon meg.



Kifejtette, a gazdák csekély összeget, 1,4 lejt (108 forint) kérnek egy liter tejért, ami alig fedezi költségeiket, de még így sem tudják eladni. Eközben a romániai üzletekben literenként 5 és 15 lej (384-1152) közötti áron lehet tejet vásárolni.



Daniel Frei szerint a kormánynak kellene megoldást találnia a szerinte tarthatatlan helyzetre, és közvetíteni a tejtermelők és -feldolgozók között. Rámutatott: sok farmnak a léte múlik ezen, ugyanis számos tejtermelő ki sem tud lépni a szektorból, mivel uniós támogatással hozta létre vállalkozását.



A Digi24 hírportál az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai alapján arról számolt be, hogy Románia tejfogyasztása 2015 és 2020 között tíz százalékkal nőtt. Az ország jelenleg 25-ször több tejet importál, mint 1989-ben. A legnagyobb mennyiségben Magyarországról érkezik a tej, de lengyel, cseh, német és görög tej is kerül a romániai üzletek polcaira.



Eközben a tejtermelés szempontjából Románia uniós szinten az utolsó helyen van.



A szakma szerint ennek fő oka, hogy a román kormány kevésbé támogatja a gazdákat, mint más európai uniós országok. A Digi24 szerint a román szarvasmarha-tenyésztők évi 73 eurós támogatást kapnak egy állat után, míg Bulgáriában 189 euró, más uniós államokban pedig több száz euró támogatás jár, így ott a gazdák olcsóbban tudják megvételre kínálni a tejet is .