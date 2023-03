Koronavírus-járvány

A WHO enyhített az oltásokra vonatkozó ajánlásain

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden enyhített a koronavírus elleni oltásokra vonatkozó ajánlásain.



A WHO szerint a járvány ezen új szakaszában már csak a rizikócsoportokba tartozóknak tanácsolják, hogy emlékeztető oltást vegyenek fel egy évvel a legutóbbi immunizációjukat követően. E csoportokba tartoznak az idősek és a fiatalabb korosztályokból a jelentősebb rizikófaktorokkal rendelkező emberek. A korábbi ajánlás köre még kiterjedt az egészséges gyerekekre, valamint a serdülőkre is.



Az Egészségügyi Világszervezet mindemellett nem javasolja általánosságban "a közepes kockázati csoportba" tartozók számára, hogy az alapimmunizálást jelentő kétszeri oltáson és az emlékeztető oltáson felül további dózist kapjanak.



A WHO hangsúlyozta, hogy az egészséges serdülők és gyerekek az "alacsonyabb fokú prioritást" élvezők csoportjába tartoznak, így az országoknak először az esetleges betegségeket kell figyelembe venniük, mielőtt oltást ajánlanának ennek a körnek.



Hanna Nohynek, a WHO - legfrissebb ajánlásokat megfogalmazó - immunizálási kérdésekben illetékes szakértői csoportjának vezetője szerint az átdolgozott javaslatok "újfent hangsúlyozzák azok beoltásának szükségességét, akiknél fennáll a súlyosabb lefolyású megbetegedés kockázata".