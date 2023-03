Bűnügy

Több mint egy tonna kokaint foglalt le a salvadori haditengerészet

Lefoglalt 1,2 tonna kokaint a salvadori haditengerészet, és őrizetbe vett három kolumbiai származású férfit egy csendes-óceáni műveletben - jelentette be Nayib Bukele salvadori elnök hétfőn.



"A mintegy 1,2 tonna lefoglalt kokain piaci értéke 30 millió dollárra becsülhető" - olvasható az államfő tweetjében, amelyben azt is megjegyezte: soha nem volt még példa arra Salvador történelmében, hogy a hatóságok a partvonaltól majd ezer kilométeres távolságban foglaljanak le ennyi kábítószert.



A fogás jelentőségét mutatja, hogy előtte egész hónapban mintegy 145 kiló kokaint foglaltak le a tengeren, aminek a becsült utcai értéke meghaladta a 3 millió dollárt.



A Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Testület (JIFA) 2020. évi jelentése szerint a kábítószer-kereskedő bandák közötti versengés jelentősen hozzájárul az erőszakos bűncselekmények számának emelkedéséhez a közép-amerikai és karib-tengeri térségben. A JIFE azt is megállapította, hogy a helyi bandák és nemzetközi bűnözői csoportok továbbra tranzitzónaként és átrakodási útvonalként használják ki a régiót a Közép-Amerikába és Európába irányuló drogszállítmányozásban.



A címlapfotó illusztráció.