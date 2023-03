Az orosz erők rakétacsapást mértek a Donyeck megyei Szlovjanszkra, sok az áldozat

Ukrajnai háború

Bahmut védelme katonai szükségszerűségből fakad, és a város védelmi képességeinek, a felállított erődítményeknek, és a felszerelt lőfegyvereknek a hozzáértő használatán alapul.

Az orosz erők rakétacsapást mértek hétfőn a Donyeck megyei Szlovjanszk városára, az eddigi adatok szerint két helyi lakos vesztette életét és legalább 29-en sérültek meg - közölte Pavlo Kirilenko, a régió kormányzója a Telegramon.



"Egy újabb nap, amely az Oroszországi Föderáció terrorjával kezdődött. Az agresszor állam a mi Szlovjanszk városunkat lőtte. Vannak halottak, és különböző súlyosságú sebesültek. Minden szolgálat a helyszínen dolgozik, segítséget nyújtanak és takarítják a romokat" - írta Volodimir Zelenszkij a Telegramon kommentálva a történteket. Az államfő videófelvételt is közzétett a becsapódások helyszínéről, a képeken romokban álló épületek és kigyulladt autók láthatók.



Zelenszkij azt hangoztatta, hogy Ukrajna nem bocsátja meg "az ellenségnek az emberek megfélemlítését, halálát és sérüléseiket, minden orosz terroristát legyőznek és felelősségre vonnak". Kirilenko közölte, hogy az orosz erők helyi idő szerint délelőtt 10 óra 30 perc körül találták el a városközpontot két Sz-300-as rakétával. A támadás következtében adminisztratív épületek és irodaházak rongálódtak meg, öt toronyházban és hét családi házban keletkezek károk. A kormányzó hozzáfűzte, hogy az orosz erők ugyancsak lőtték a Szlovjanszktól mintegy 30 kilométerre délre fekvő Druzskivka települést, ahol két Sz-300-as rakéta szinte teljesen romba döntötte a helyi árvaházat. Az előzetes információk szerint a Druzskivkát ért támadásban senki sem sérült meg.



Kirilenko korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz erők vasárnap is lőtték a régió több települését, Avgyijivkát, Krasznohorivkát és Kurahovét, aminek következtében egy civil vesztette életét és ketten sérültek meg.



Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka ismét látogatást tett a Donyeck megyei Bahmutnál. "A Bahmutért folyó csata legintenzívebb szakasza zajlik. A helyzet makacsul nehéz. Az ellenség jelentős veszteségeket szenved emberi erőforrások, fegyverek és katonai felszerelések terén, de továbbra is támadó hadműveleteket folytat. Védőink rendkívül nehéz körülmények között hősiesen visszatartják az ellenséges inváziót, és nem hagynak esélyt az oroszoknak terveik megvalósítására" - fogalmazott a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményében.

Szirszkij szavai szerint Bahmut védelme katonai szükségszerűségből fakad, és a város védelmi képességeinek, a felállított erődítményeknek, és a felszerelt lőfegyvereknek a hozzáértő használatán alapul. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonai vezetés minden lehetséges forgatókönyvet mérlegel, és a jelenlegi helyzetnek megfelelően fog eljárni. A közlemény szerint a parancsnok felmérte a helyzetet közvetlenül azon a területen, ahol az ukrán erők harci feladatokat teljesítettek, és számos intézkedést hozott a harci tevékenység hatékony végrehajtását akadályozó problémás kérdések megoldására. A parancsnok műveleti döntéseket is hozott, amelyek célja az orosz csapatok elrettentésére és legyőzésére irányuló képességek további megerősítése.



Az ukrán vezérkar hétfői helyzetjelentésében arról számolt be, hogy Ukrajnában a támadás tavaly februári kezdete óta hozzávetőleg 171 160 orosz katona halt meg, közülük mintegy 610-en az elmúlt nap során.