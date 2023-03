Vallás

Ferenc pápa tovább szigorította az egyházon belüli visszaélésekre vonatkozó szabályokat

Erősíti az áldozatok védelmét, valamint az egyházi szervezeteket vezető világiakra is kiterjeszti a lelki és fizikai visszaélések büntetését a Ferenc pápa által ellenjegyzett új rendelkezés, amelyet a Vatikán szombaton hozott nyilvánosságra. 2023.03.25 21:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ferenc pápa úgynevezett saját kezdeményezésű (latinul: motu proprio) apostoli levelet bocsátott ki, amely a kezdősorról a Vos estis lux mundi (Ti vagytok a világ világossága) címet kapta.



A 2019 májusában ugyanezzel a címmel megjelent pápai dokumentum módosításáról van szó. Négy évvel ezelőtt Ferenc pápa - az egyház püspöki konferenciái vezetőivel tartott egyeztetést követően - apostoli levélben szigorította az egyház tagjai által elkövetett visszaélések kánonjogi büntetését. A rendelkezéscsomag kinyilvánította, hogy a szexuális visszaélés bűncselekményei "sértik Urunkat", testi, pszichés és lelki károkat okoznak az áldozatoknak, és megsebzik a hívek közösségét.



A most kiadott kilencoldalas új verzió a korábbi apostoli levelet váltja fel április 30-tól.



Újdonságnak számít, hogy a pápa a lelki és testi, közöttük a szexuális bűncselekmények büntetését az egyházi szervezetek korábbi és jelenlegi világi vezetőire is kiterjeszti, abban az esetben, ha a visszaélés vezetésük időszaka alatt történt.



A visszaélések estleges áldozatainak felsorolásában a kiskorúak mellett külön feltüntetik a sérülékeny felnőtteket is.



A dokumentum pontosítja, hogy az egyházmegyéknek milyen szervezeteket, irodákat kell biztosítani a visszaélésekre vonatkozó bejelentések fogadásának megkönnyítésére. Leszögezi, hogy az egyházi kivizsgálást annak a püspöknek kell irányítania, aki a visszaélés helyszínének egyházi területét vezeti. Megerősíti, hogy legitim védelmet kell biztosítani az ügyben érintett személyek jó hírnevének és magánéletének.



Filippo Iannone érsek, a Vatikán jogalkotási hivatalának prefektusa a L'Osservatore Romano szentszéki napilapnak úgy nyilatkozott, hogy a most kiadott dokumentum az utóbbi négy évben megszületett jogszabályokat, intézkedéseket összegzi. Eredménynek nevezte, hogy a szexuális visszaélések megelőzése és leállítása érdekében az egyházmegyék "bevált módszereket" vezettek be, többek között a papképzés területén is.