Háború

Egy japán iskolaigazgató rablóknak nevezte az ukrán menekülteket

Egy japán nyelviskola elnöke állítólag lemondott, miután az ukrán diákokat "elit menekülteknek" nevezte, akik többet kapnak a kormánytól, mint amennyit megérdemelnek.



A szigetországi Maebashiban található Nippon Akadémia hétfőn jelentette be, hogy Masumi Shimizu lemond tisztségéről - jelentette csütörtökön az Asahi Shimbun című helyi lap.



Shimizu iskolája 38 ukrán diákot vett fel, akik tiltakoztak, amikor a vezetőség arra kérte őket, hogy kezdjenek el fizetni a tandíjért, miután több hónapig ingyen kapták az oktatást. Egy múlt havi sajtótájékoztatón Shimizu "rablóknak" és "elit menekülteknek" nevezte a diákokat, akik ingyenes bérleti díjat és adómentességet élveznek, miközben az ázsiai diákok a megélhetésért küzdenek.



Shimizu megjegyzései nyilvánosságra kerültek, és a prefektusi hatóságok megrovásban részesítették az iskolát. Ezek a hatóságok ezután bejelentették, hogy azok az ukrán diákok, akik továbbra is japánul szeretnének tanulni, fizetést kapnak, miközben továbbra is élvezik az ingyenes lakhatást és a megélhetési költségekhez nyújtott támogatást - jelentette a Mainichi újság.



A volt iskolaigazgató nem volt hajlandó bocsánatot kérni, amikor lemondott, és ragaszkodott ahhoz, hogy a "prefektúra kormánya sokkal többet tesz az ukránokért, mint kellene". Shimizu hozzátette, hogy a menekültek - akik közül néhányan a Mainichi című lapnak elmondták, hogy megjegyzései érzelmi kárt okoztak nekik - úgy viselkednek, mint egy "kiváltságos osztály".



Shimizu elmondta, hogy az iskola vezetősége felszólította őt a lemondásra.



Az Asahi Shimbun tavaly hasonló incidensről számolt be, amelyben egy Japánban tartózkodó afgán menedékkérő elítélte a kormány nyilvánvaló kettős mércéjét az ukrán menekültekkel szemben. Azt állította, hogy Tokió "rendkívül politikai lépésként" előnyben részesíti az ukránokat.



Japán tavaly február óta mintegy 2300 ukrán menekültet fogadott be, akiknek többsége alig vagy egyáltalán nem beszél japánul. Az etnikailag és nyelvileg homogén társadalomnak számító Japán hagyományosan zárva tartja kapuit a menekültek és bevándorlók előtt. 2021-ben rekordszámú, 74 menedékkérelmet fogadott be, szemben az egy évvel korábbi 27-gyel.



A Japánban élő ukránokat technikailag nem ismerik el "menekültként", amely megnevezés ötéves vízumot biztosítana számukra. Ehelyett egyéves munkavállalási engedélyt kapnak, meghosszabbítás lehetőségével.