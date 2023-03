Ukrajnai háború

Újabb ukrán katonák holttestét szállították vissza Ukrajnába

További 83 elesett ukrán katona holttestét szállították vissza Ukrajnába pénteken az orosz erők által megszállt területekről - közölte az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelős ukrán tárca.



A holttestek átszállítása a reintegrációs minisztérium alá tartozó eltűnt személyekért felelős hivatal közreműködésével, a bűnüldöző szervekkel együttműködve történt - írta a tárca közleményében.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a minisztérium korábbi közlése szerint március 3-ig Ukrajnába 1426 katona holtteste került vissza.



A hadifoglyokkal való bánásmódért felelős koordináló parancsnokság közben arról tájékoztatott, hogy Ukrajna egyoldalúan átadta Oroszországnak az összes, szállítható állapotban levő súlyosan sérült, illetve súlyos beteg orosz foglyot. A közlemény szerint ezt Kijev a genfi egyezmény vonatkozó cikkelyei alapján, és a Nemzetközi Vöröskereszttel együttműködve tette meg. Ebben az esetben nem hadifogolycsere történt, hanem a súlyosan sebesült foglyok feltétel nélküli, a nemzetközi humanitárius jog által előírt hazaszállítása - közölte a parancsnokság. Azt nem hozták nyilvánosságra, hány foglyot adtak át Oroszországnak.

"Ugyanakkor az agresszor állam a nemzetközi normákat szisztematikusan figyelmen kívül hagyva továbbra is többezer ukrán állampolgárt tart fogságban, köztük súlyos betegeket és sebesülteket, civileket, gyerekeket és nőket, időseket, valamint olyanokat, akik az orosz invázió kezdete előtt fogságba estek. Az állampolgárok ezen kategóriáit a nemzetközi humanitárius jog értelmében minden feltétel nélkül haza kell juttatni Ukrajnába. Ennek ellenére Oroszország azt is megtagadja a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága képviselőinek, hogy a fogvatartottakhoz eljussanak, nem biztosítja a foglyoknak a kapcsolatot a hozzátartozóikkal, a megfelelő táplálkozást, az orvosi ellátást, szándékosan embertelen körülményeket teremt nekik a fogságban - tette hozzá a parancsnokság. Hangsúlyozta: "Ukrajna felszólítja a világközösséget, hogy fokozza a nyomást az agresszor államra annak érdekében, hogy Oroszországot a nemzetközi humanitárius jog betartására kényszerítse, és Ukrajna minden jogellenesen fogva tartott állampolgára kiszabaduljon a fogságból".



Az északkeleti Szumi megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy péntekre virradó éjjel orosz légitámadás érte a régiót, aminek következtében Bilopillja településen két helyi lakos életét vesztette.



Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy Krivij Rih városát az éjjel orosz erők iráni gyártású Sahíd önmegsemmisítő drónokkal támadták, öt drón becsapódott, de személyi sérülés nem történt.



Az ukrán déli műveleti parancsokság arról számolt be, hogy a déli Odessza megyét orosz Szu-35-ös vadászgépek lőtték rakétákkal, az ukrán légvédelem két H-59-es "levegő-föld" rakétát megsemmisített. Áldozatokról nem érkezett hír.



Az ukrán vezérkar pénteki helyzetjelentése szerint az elmúlt nap során mintegy 1020-szal 169 170-re nőtt az orosz hadsereg Ukrajnában elszenvedett embervesztesége. Az ukrán erők egyebek mellett megsemmisítettek négy harckocsit, nyolc tüzérségi, és három légvédelmi rendszert. A háború tavaly februári kezdete óta Oroszország 3574 harckocsit, 2616 tüzérségi és 276 légvédelmi fegyvert veszített.