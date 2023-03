Csokoládégyárban történt robbanás ölt meg több embert Pennsylvaniában - videón a brutális pillanat

Csokoládégyárban történt robbanás ölt meg két embert és sebesített meg többeket az Egyesült Államokbeli Pennsylvaniában pénteken este.



A Philadelphiától északra fekvő West Reading városának rendőrfőnöke közölte, hogy a két halálos áldozaton és sérülteken kívül a szerencsétlenség nyomán kilenc embert eltűntként tartanak nyilván. A robbanás pontos körülményeit vizsgálják. A helyi kórház illetékese arról számolt be, hogy 8 embert ápolnak többnyire könnyebb sérülésekkel.



A csokoládéüzem területén egy épület teljesen leomlott a detonációban, egy másik megsérült.



A csokoládégyár, ahol a baleset történt 1948 óta működik West Readingben, és elsősorban ünnepi csokoládéfigurák gyártásával foglalkozik.

