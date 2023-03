Bűncselekmény

Egy amerikai cégátvilágító vállalat pekingi irodájában razziáztak a kínai hatóságok, leállították a működését, és őrizetbe vették öt kínai alkalmazottját - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása pénteken.



A Mintz Group - amely a világ 18 városában rendelkezik irodákkal - vállalati elemzési és átvilágítási szolgáltatásokat nyújt. A cég közölte: nem kapott jogi értesítést az előre be nem jelentett razzia okáról, és biztos benne, hogy munkatársai nem tettek semmi rosszat. Hozzáfűzte: kész együttműködni a kínai hatóságokkal az esetleges félreértések tisztázása érdekében.



A razziát március 20-án végezték. Egy vállalati forrás szerint az előállított munkatársakat Pekingen kívül tartják fogva, és nem lehet elérni őket.



A Mintz csoport vállalati átvilágítást, korrupciós vizsgálatokat, háttérellenőrzéseket és vagyonkövetést kínál ügyfelei számára. A cég nem hozza nyilvánosságra ügyfeleit, de a weboldalán megosztott médiajelentésekből kiderül, hogy az amerikai Nemzeti Futball Liga, a Beatles, New York városa és az amerikai kormány vizsgálóbizottságai számára is végzett munkát.



A nyugati átvilágító cégek már korábban is összetűzésbe kerültek a kínai hatóságokkal. A Peter Humphrey brit vállalatvizsgálót és amerikai feleségét, Yu Yingzenget, akik a ChinaWhys kockázati tanácsadó céget vezették, 2013-ban őrizetbe vették, miután elvégeztek egy munkát a GSK brit gyógyszeripari óriáscégnek.