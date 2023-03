Bűnügy

Az egykori dél-koreai "kriptokirályt" foghatták el Montenegróban

Do Kwon az Interpol vörös listáján is szerepel, de Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is körözik pénzügyi és adócsalás gyanújával. 2023.03.23 17:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elfogtak Montenegróban egy dél-koreai férfit, akiről a rendőrség azt feltételezi, hogy a Terraform alapítója, a nemzetközileg körözött Do Kwon egykori "kriptokirály" lehet - jelentette a Vijesti.me podgoricai hírportál csütörtökön.



Do Kwon blokklánccége tavaly omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna, elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek. A férfi azóta eltűnt, az Interpol vörös listáján is szerepel, de Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is körözik pénzügyi és adócsalás gyanújával.



Filip Adzic montenegrói belügyminiszter szerint a podgoricai repülőtéren hamis dokumentumokkal elfogott dél-koreai állampolgár Do Kwon lehet, a hivatalos azonosítása folyamatban van.