Ukrajnai háború

Megérkezett az első négy szlovák MiG 29-es vadászgép Ukrajnába

Már Ukrajnában van az első négy MiG 29-es vadászgép azok közül, amelyeket Szlovákia átad Ukrajnának - közölte csütörtökön a szlovák védelmi minisztérium.



A minisztérium szerint a vadászgépeket ukrán pilóták vitték át Ukrajnába a szlovák légierő támogatásával. Az átadandó többi gép a következő hetekben repül majd át.



A minisztérium szerdán még azt közölte, hogy az Ukrajnának szánt vadászgépek még Szlovákia területén vannak, és átadásuk néhány héten belül fejeződik be.



Eduard Heger miniszterelnök ügyvezető kormánya múlt heti online ülésén döntött arról, hogy Szlovákia - teljes készletét - 13 MiG 29-es vadászgépet és egy Kub légvédelmi rendszert ad át Ukrajnának. Ennek előzménye, hogy Heger a február eleji brüsszeli európai uniós csúcson, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozóján ígéretet tett arra, hogy Szlovákia átadja MiG 29-eseit Ukrajnának.



A vadászgépek átadásáról hozott döntés ellen több ellenzéki párt is tiltakozott, köztük a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártja, az Irány (Smer-SD) is, amelynek elnöke, Robert Fico pénteken bejelentette: büntető feljelentést tesz az ügyben a főügyészségen hivatali jogkörrel való visszaélés miatt.



Heger kormánya tavaly december óta ügyvezető, mert elvesztett egy ellene indított bizalmatlansági indítványt.