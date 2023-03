Csehország

Megtiltotta a TikTok használatát a hivatali berendezéseken a cseh képviselőház és a szenátus

Megtiltotta a TikTok közösségi médiafelület használatát hivatalos információs rendszerében a cseh képviselőház és a szenátus. Az intézkedést kiberbiztonsági megfontolásokkal indokolták - közölte Martin Plísek, a parlamenti alsóház kancellárja szerdán a CTK hírügynökséggel.



A cseh képviselőház vezetése ugyanakkor a képviselőknek is javasolta, hogy a kínai tulajdonú alkalmazást töröljék személyes számítógépeikről és mobiltelefonjaikról is.



A kiber- és információs biztonságért felelős cseh nemzeti hivatal (NÚKIB) már korábban biztonsági kockázatnak minősítette a TikTokot, és használatának mellőzését javasolta az állami szerveknek és hivataloknak.



"A képviselőház hivatala nagyon komolyan veszi a NÚKIB figyelmeztetését, ezért olyan műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosítottunk, amelyek ezentúl megakadályozzák a TikTok alkalmazás használatát a képviselőház információs rendszerében. A képviselőknek és asszisztenseiknek is javasoltuk az alkalmazás mellőzését" - jelentette ki Martin Plísek.



A parlament felsőháza, a szenátus a NÚKIB figyelmeztetése alapján szintén arra szólította fel a szenátorokat és az alkalmazottakat, hogy hivatalos berendezéseiken ne használják a TikTokot.



Mindkét parlamenti házban műszaki intézkedéseket is foganatosítottak, annak érdekében, hogy az alkalmazás semmi módon ne legyen használható a hivatalos informatikai rendszerekben.



Hasonlóan intézkedett az utóbbi napokban számos cseh állami hivatal és magáncég is - írja a CTK.



Andrej Babis volt miniszterelnök, az ellenzéki ANO mozgalom vezetője, parlamenti képviselő viszont néhány napja a közösségi hálózaton bejelentette, hogy saját számlát nyitott a TikTokon. A hírügynökség érdeklődésére Andrej Babis azt mondta, hogy a TikTok alkalmazással egy külön számítógépen dolgozik, amelyet semmi másra nem használ.