Az orosz erők lakóházakat lőttek Zaporizzsjában - sokkoló videó

Az orosz erők tüzet nyitottak szerdán a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városra, ahol rakétákkal eltaláltak két kilencemeletes lakóházat, aminek következtében a legfrissebb információk szerint egy ember meghalt, 25-öt sérülésekkel kórházba szállítottak - közölte Anatolij Kurtyev, a város önkormányzatának titkára a Telegramon.



Kurtyev hozzátette, hogy a sérültek közül hárman súlyos állapotban vannak, továbbá egy hét és egy kilenc éves gyermek is könnyebben megsérült.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalakon videofelvételt tett közzé az eltalált lakóházakról. "Oroszország brutális kegyetlenséggel bombázza a várost. Lakóépületeket talált el, amelyekben hétköznapi emberek, gyerekek élnek. Egy terrorista ország igyekszik elpusztítani városainkat, államunkat, népünket. Ez nem válhat szokásos hétköznappá sem Ukrajnában, sem máshol Európában, vagy a világon. Nagyobb egységre és eltökéltségre van szükségünk világszerte, hogy mielőbb legyőzzük az orosz terrort, és megvédjük az életet" - írta az államfő a videó mellé fűzött megjegyzésében.



Viktorija Ruban, az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat Kijev megyei részlegének szóvivője közben arról tájékoztatott, hogy négyre nőtt a főváros közelében fekvő Rzsiscsiv települést ért éjszakai orosz dróntámadás halálos áldozatainak száma. A negyedik áldozat holttestét az eltalált kollégium romjai alól ásták ki.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál kormányzói hivatalok jelentéseiből készített összefoglalójában kiemelte, hogy szerdára virradó éjjel orosz dróntámadás érte a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyét is, ahol egy infrastrukturális létesítményben keletkeztek károk. Az ukrán légvédelem három orosz drónt semmisített meg. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Kedd este a déli Odessza megyét érte orosz rakétatámadás. Egy rakéta eltalálta a Kijev által oroszbarátnak deklarált ukrán ortodox egyház egyik kolostorának háromemeletes épületét, négy ember sérült meg.



Zelenszkij szerdán Donyeck megyében tett munkalátogatást, amelynek keretében felkereste az orosz erők által ostromlott Bahmut irányában létesített, előretolt ukrán állásokat, és kitüntetéseket adott át katonáknak. Az elnöki iroda tájékoztatása szerint az államfő jelentéseket hallgatott meg a hadműveleti helyzetről, és a harcok állásáról.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU