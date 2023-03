Állati

Borzok akadályozzák a vasúti közlekedést Hollandiában

A vasúti sínek alatt tanyázó borzok fennakadásokat okoztak a hollandiai vonatközlekedésben, egyes járatok legalább egy hétig nem közlekednek - írta a Dutchnews hírportál szerdán.



Az ország északi részén fekvő Den Bosch és Eindhoven közötti járatokat legalább a következő hétre törölték, mert a sínek alá alagutakat ásó borzok miatt járhatatlan lett a sínpálya. Az alagutak miatt a vasúti pálya megsüllyedhet, és ez balesetveszélyes.



A holland vasúthálózatot fenntartó ProRail szóvivője elmondta a holland sajtónak: nem lehet megállapítani, hogy a fennakadások meddig fognak tartani, mivel a borz védett állat Hollandiában, így engedélyre van szükség az eltávolításukhoz, élőhelyük megzavarásához.



A Den Bosch és Eindhoven közötti útvonal fontos összekötő út az ország északi és déli része között, óránként 16 személyvonat és tehervonat haladt eddig át rajta. A hónap elején északon, a frízföldi Molkwerum közelében szintén borzok fészkelték be magukat a vasúti sínek alá, ami miatt az egyik vonalon a jövő hónapig szünetel a közlekedés.



John Voppen, a ProRail vezérigazgatója elmondta, hogy az egy héten belüli két leállás miatt a pályaüzemeltető most sürgősségi tárgyalásokat folytat az infrastrukturális minisztériummal. "Az utazók és a vasúttársaságok érdeke, hogy minél gyorsabban cselekedjünk" - mondta.



A borzok a homokos talajt kedvelik, így a vasúti töltések ideális élőhelyet jelentenek számukra. A ProRail most azon dolgozik, hogy engedélyt kapjon mesterséges telepek építésére, ahová biztonságosan átköltöztethetik a borzokat.