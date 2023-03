Egy szakközépiskolát és kollégiumot ért orosz dróncsapás, három ember meghalt

Hárman meghaltak és heten megsérültek Kijev megyében orosz dróncsapásokban éjszaka - közölték ukrán tisztségviselők szerda reggel.



A kijevi katonai igazgatás Telegram-csatornáján azt írta, hogy károk keletkeztek egy civil létesítményben, és a helyszínen mentőcsapatok dolgoznak.



Eközben a mentőcsapatok arról számoltak be, hogy egy szakközépiskolát és kollégiumot ért találat, amelyben hárman meghaltak és ketten megsérültek. Egy embert sikerült megmenteni, és vélhetően négyen rekedtek az épület romjai alatt.



A támadás a Kijevtől mintegy nyolcvan kilométerre délre, a Dnyeper partján fekvő Rzsiscsivben történt. Az iskola épületében a közzétett fotók alapján jelentős károk keletkeztek. A helyszínen tűz ütött ki, amely 300 négyzetméteren pusztított. A lángokat reggelre sikerült megfékezni.



Az ukrán hadsereg közölte, hogy huszonegy iráni gyártmányú Sahíd harci drónt észleltek Ukrajna fölött éjszaka, amelyekből tizenhatot lelőttek.

As a result of an attack by #Iranian drones, the city of #Rzhyshchiv in the #Kyiv region was damaged.



Hostel buildings were damaged and three people were killed. pic.twitter.com/MvjhRU5EaX