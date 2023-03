Média-EU

Integrált tudósítói központot alakított ki Brüsszelben az MTVA

Bemutatta Brüsszelben megnyitott képviseleti irodáját a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. A magyar érintettségű, valamint az európai politikai történések mellett az uniós döntéshozatalhoz kapcsolódó eseményekről és közéleti témákról tudósító munkatársak Európa fővárosának szívében a legmodernebb technikai feltételeket biztosító központban dolgozhatnak.



Integrált tudósítói központot alakított ki Brüsszelben az MTVA, a legmodernebb technológiákkal és eszközparkkal ellátott képviseleti irodában az MTI, az M1, a Kossuth Rádió és a hirado.hu munkatársai dolgoznak - tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-t.



Az iroda adottságai - központi elhelyezkedése, a 21.századi követelményeknek megfelelő infrastruktúrája - kiváló lehetőséget nyújtanak a tudósítók munkájának megkönnyítésére, ezáltal a közmédia nézőinek és hallgatóinak még magasabb színvonalú kiszolgálására.



Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója kiemelte, hogy a kiterjedt nemzetközi tudósítói hálózattal rendelkező közmédia számára különösen fontos, hogy az Európai Unió tulajdonképpeni fővárosában képviseleti irodával rendelkezzen.



"A magyar közmédia elemi kötelessége, hogy minden hazánkat érintő eseményről tudósítsunk, felületeinken megszólaltassuk az érintetteket. A törvényben, kódexben és szabályzatokban deklarált feladatunk mellett ösztönzőnk, hajtóerőnk - ami nem engedi, hogy megelégedjünk azzal a teljesítménnyel, amit most végzünk - a credónk: a folyamatos innováció, a fejlődés. Kreatív erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a magyar társadalom a leggyorsabb, legpontosabb tájékoztatást kapja az őket érintő eseményekről - méghozzá elsőkézből"- fogalmazott Papp Dániel.



A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a közmédia egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy a nemzetközi tudósítói hálózatára támaszkodva hitelesen, gyorsan és magas szakmai színvonalon tájékoztasson, és ehhez - mint hangsúlyozta - elengedhetetlenül fontos a helyszíni jelenlét.



Altorjai Anita hozzátette: "a képviseleti irodával professzionális lehetőséget biztosítunk a tudósítóinknak, de mellettük a brüsszeli magyar intézményeknek is a megszólalásra. A brüsszeli közmédia központ megnyitásával már a jövő évi EP-választásokra és az azt követő magyar uniós elnökségre is készülünk".



A közmédia brüsszeli tudósítói központjából hat tagú stáb támogatja a közmédia hírügynökségi, továbbá rádiós és televíziós műsor-, valamint internetes tartalomszolgáltatását.