Franciaországban spontán tiltakozások törtek ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványok elbukása után

A fiatalokból álló kisebb-nagyobb csoportok országszerte kukákat borogattak és gyújtottak fel, barikádokat emeltek, és megdobálták a helyszínre érkező rendőröket.

Incidensekkel kísért spontán tiltakozások voltak hétfő este több francia nagyvárosban, miután a nemzetgyűlés nem szavazta meg a kormány megbuktatását célzó két bizalmatlansági indítványt, amelyeket a nyugdíjreform parlamenti szavazás nélküli elfogadását követően terjesztett be az ellenzék.



A fiatalokból álló kisebb-nagyobb csoportok országszerte kukákat borogattak és gyújtottak fel, barikádokat emeltek, és megdobálták a helyszínre érkező rendőröket.



Párizsban először néhány száz ember tiltakozott a radikális baloldali Engedetlen Franciaország képviselőinek kíséretében a nemzetgyűlés közelében található Vauban téren, mielőtt a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg oszlatására. Eközben a főváros más pontjairól is jelentések érkeztek arról, hogy fiatalokból álló csoportok kukákat gyújtottak fel és összetűztek rendőrökkel, egyebek mellett az Opéra környékén és a Chatelet térnél.



A francia hírtelevíziók helyszíni tudósításai szerint a tiltakozók bérelhető elektromos rollereket és kerékpárokat borogattak fel, kukákat gyújtottak fel, és macska-egér harcot játszottak a helyszínre érkező rendőrökkel, akik számos alkalommal könnygázt vetettek be.



Éjfélig 142 embert állítottak elő a fővárosban rendőrségi források szerint.



A BFM hírtelevízió rendőrségi forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 2 ezer fiatal vett részt a párizsi tiltakozásokban.



Az AFP hírügynökség szerint hasonló jelenetek történtek más francia nagyvárosokban is.



Strasbourgban mintegy ezer tüntető gyűlt össze a belvárosi Kléber téren, ahol huhogva és fütyülve fogadták a nemzetgyűlés döntését, majd füstbombákat gyújtottak és azt kiabálták: "mi is erőre kapcsolunk". Ezután a tüntetők egy része rongálni kezdett, betörték egy bank bejáratát, kukákat gyújtottak fel, reklámtáblákat törtek szét.



"Végtelen undort érzek, ez a demokrácia megcsúfolása, a formájában és a tartalmában is" - idézte az AFP Giampiero Russo tanárt.



Dijonban kétszázan tüntettek az AFP szerint, többen arcukat eltakarva és kapucniban, miközben azt kiabálták: "utáljuk a rendőrséget". A tüntetést este 9-kor feloszlatta a rendőrség, két embert előállítottak.



Lyonban mintegy ötszáz fiatal tüntetett a belvárosi Guichard téren, mielőtt megdobálták a rendőröket. Az AFP szerint a város több pontján is gyülekeztek tiltakozó fiatalok, akik közül két embert előállítottak.



Lille-ben is több százan vonultak utcára, és azt skandálták "XVI. Lajost lefejeztük, Macronnal újrakezdjük".



"Számítottunk arra, hogy ez lesz (a nemzetgyűlésben), de csalódottak és dühösek vagyunk" - idézte az AFP a 26 éves Emma Maest, aki szerint a tüntetések egyáltalán nem érnek véget a parlamenti viták lezárulta ellenére sem.

Nantes-ból is incidensekkel teli tüntetésekről érkeztek hírek, fiatalok dobálták a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak, és tüntetések voltak Rennes-ben, Bordeaux-ban, Limoges-ban, Poitiers-ban, Rouenban és Brestben is.



Az összecsapásokban országszerte 11 rendőr megsérült.



A bizalmatlansági indítványok elutasítása azt jelenti, hogy a nyugdíjreformot a parlament véglegesen elfogadta, annak hatályba lépését a köztársasági elnök hirdeti ki. Emmanuel Macron a tervek szerint néhány napon belül nyilatkozatot tesz a reformról.



A miniszterelnöki hivatal tudatta, hogy Élisabeth Borne miniszterelnök "a lehető leggyorsabban" a legmagasabb fokú francia közigazgatási hivatalhoz, az államtanácshoz fordul, hogy véleményezze a nyugdíjreform szövegét, amelynek legvitatottabb intézkedése a nyugdíjkorhatár megemelése 62-ről 64 évre.



Január 19. óta nyolc alkalommal szerveztek a szakszervezetek országos tiltakozónapokat százezrek részvételével a nyugdíjreform visszavonását követelve, és most csütörtökre hirdették meg a kilencedik felvonulást, egyúttal a rendbontások elkerülésére kérték a tiltakozókat.