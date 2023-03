Nagy-Britannia

Súlyos rendszerszintű problémákat tárt fel a londoni rendőrségnél végzett vizsgálat

Súlyos rendszerszintű problémákat és hiányosságokat tárt fel a londoni rendőrségnél végzett átfogó vizsgálat, amelynek eredményét kedden tették közzé.



A 363 oldalas jelentés, amelyet Louise Casey, a brit kormány társadalmi ügyekért felelős különmegbízottja állított össze több mint egyévi munkával, olyan jelenségeket azonosított a Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police (Met) - állományában, mint a rasszizmus, a nőgyűlölet és a homofóbia.



A jelentés szerint ezek a megnyilvánulások intézményi szinten vannak jelen a legnagyobb brit rendőri szervezeten belül.



A tanulmány különösen "mélyen gyökerezőnek" nevezi a Scotland Yard soraiban feltárt rasszizmust és homofóbiát, és megállapítja azt is, hogy a rendőrség vezetői állománya évtizedek óta nem hajlandó tudomásul venni ezt a jelenséget.



A vizsgálati jelentés szerint a londoni rendőrség iránti lakossági bizalmat az is kikezdi, hogy a rendőri állomány összetétele egyáltalán nem tükrözi a tízmilliós brit főváros sokszínűségét.



London lakosságának többsége nem fehér brit etnikai hátterű, a londoniak 20 százalékának nem az angol az anyanyelve, mindeközben a Scotland Yard állományának 82 százaléka fehér, 71 százaléka férfi, és többségük nem is Londonban lakik - áll a jelentésben.



Louise Casey úgy fogalmaz a tanulmányban, hogy "ilyenformán a Met nem is hasonlít a londoniak többségére".



A jelentés számos esetben tárta fel, hogy a szolgálathoz újonnan belépő rendőröket - különösen a rendőrnőket - kollégáik durván megalázó "beavatási szertartásoknak" vetik alá.



A tanulmány megállapította azt is, hogy a Scotland Yardon belül gyakorlatilag nem léteznek olyan vezetési módszerek, mint a munkaerő-tervezés, nincs stratégiai szintű igény- és képességfelmérés a szervezeten belül, a toborzási tevékenység és a jelöltek szűrése alacsony színvonalú, és nem alkalmas az olyanok távol tartására, "akik csak azért akarnak (rendőri) hatalmat, hogy visszaéljenek vele".



Mindemellett nincs a londoni rendőrségnél központi kiképzési nyilvántartás sem, így könnyen előfordulhat, hogy egyes rendőrök olyan feladatokat látnak el, amelyekre nem kaptak kiképzést - áll a vizsgálati jelentésben.



A vizsgálat elvégzésére 2021 októberében adott megbízást a Scotland Yard akkori főparancsnoka, Cressida Dick.



Ennek közvetlen előzménye a közelmúlt legtraumatikusabb bűncselekménye volt, amelyben a Scotland Yard egyik rendőre brutálisan megerőszakolt és meggyilkolt egy fiatal nőt.

Wayne Couzens, aki a Scotland Yard fegyveres diplomáciai védelmi elitalakulatának tagja volt, 2021. március 3-án éjjel, szolgálaton kívül, rendőrigazolványát felmutatva London egyik déli kerületében megállította, megbilincselte és bérelt kocsijába kényszerítette a gyalogosan hazafelé tartó 33 éves Sarah Everardot.



Couzens csaknem 130 kilométert autózott áldozatával, akit a délkelet-angliai Dover közelében, egy elhagyatott helyen megerőszakolt, majd egy övvel megfojtott.



A rendőr a holttestet megpróbálta elégetni, majd az áldozat maradványait egy tóba dobta.



Couzenst a londoni büntetőbíróság még abban az évben tényleges életfogytiglani börtönre ítélte.



Azóta még egy hasonlóan súlyos bűncselekményre derült fény: egy David Carrick nevű rendőrt, aki szintén a Scotland Yard fegyveres parlamenti és diplomáciai védelmi elitalakulatának tagja volt, a múlt hónapban ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre, miután a vádirat szerint 2003 és 2020 között legalább 24 - de a hatóságok feltételezése szerint valószínűleg ennél sokkal több - alkalommal követett el nemi erőszakot általa elrabolt és gyakran napokig fogva tartott nők ellen.