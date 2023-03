Ukrajnai háború

Kreml: Putyin Mariupolban járt

Az a döntés született, hogy helyreállítják az erősen megrongálódott városközpontot, és kifejezte reményét, hogy az év végig befejeződik a homlokzatok felújítása. 2023.03.19 10:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mariupolba tett munkalátogatást Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata. A moszkvai tájékoztatás szerint az elnök helikopterrel érkezett Mariupolba, majd a városon áthajtva megtekintett több létesítményt, és beszélt a helyi lakosokkal, az egyik családot meg is látogatta. Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes beszámolt az államfőnek az újjáépítési munkálatok állásáról, valamint az új lakónegyedek, szociális, oktatási és egészségügyi létesítmények, a közmű-infrastruktúra építéséről.



Putyin szót váltott a Nyevszkij lakótelep lakóival, és felkereste az egyik család otthonát. Az elnök járt a város tengerpartján a jachtklub közelében, a színház épületénél és más helyi nevezetességeknél.



A látogatás a Rosszija 24 hírtelevízió felvételei szerint sötét napszakban készült, a helyszínek között a gépkocsit Putyin maga vezette. Husznullin egyebek között felhívta az elnök figyelmét arra, hogy az utcákon a közvilágítást teljes mértékben, az útburkolatot részlegesen helyreállították. Mint mondta, a városi tömegközlekedés 110 buszt már rendszerbe állított, és nyáron a tervek szerint újraindulnak a villamosok is.



A kormányfő-helyettes azt mondta, hogy a város lakossága, látva a helyreállítási munkálatokat, elkezdett visszatérni, valamint tervet dolgoztak ki az emberek foglalkoztatására. Közölte: az a döntés született, hogy helyreállítják az erősen megrongálódott városközpontot, és kifejezte reményét, hogy az év végig befejeződik a homlokzatok felújítása.



A beszámoló szerint a mariupoli filharmónia épületét teljesen helyreállították. Husznullin azt mondta, az Azovi Állami Műszaki Egyetemnek hatezer hallgatója lesz. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hivatásos építőként jól látta: a város épületeit nem onnan lőtték szét, ahonnan az orosz erők támadtak, hanem az ukrán oldalról.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette, hogy az orosz elnök a mariupoli lakosokkal folytatott eszmecsere nyomán intézkedni fog az elmaradt bérek és egyéb kifizetések ügyében.



Mariupol felkeresése az első ismertté vált esete annak, hogy az orosz elnök az Ukrajna ellen tavaly februárban elindított "különleges hadművelet" során megszállt területen járt. Március elején Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter tartott szemlét az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárosban.



Az orosz elnök vasárnap a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városban felkereste a "különleges hadművelet" főhadiszállását. Itt meghallgatta Valerij Geraszimov vezérkari főnök és más parancsnokok jelentését.



Előző nap az orosz vezető a Krím-félszigeten tett előre be nem jelentett látogatást, a terület Oroszországhoz csatlakozása ügyében megrendezett referendum kilencedik évfordulóján.