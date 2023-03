Világvége

Többmillió hal pusztult el egy ausztráliai folyóban - drámai videók!

A helyiek szerint ez az eddigi legsúlyosabb halpusztulás, amely eddig a falut érte, pedig három éve már is volt tömeges halpusztulás a Darlingon. 2023.03.18 21:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyre hevesebb hőhullámok miatt többmillió hal pusztult el az ausztráliai Darling folyóban, Új-Dél-Wales államban - számolt be róla a BBC brit közszolgálati média hírportálján szombaton.



A BBC által közzétett videón látható, ahogy a Darling folyó felszínét Menindee falunál ameddig csak ellátni, elpusztult halak borítják, s motorcsónakkal is csak alig lehet közlekedni a vízen.

Audio from 2019 where I said I hope I never have to see a fish kill like this again in my life. Today it became a reality..



Absolutely devastated to see the footage coming out of Menindee today.



Sending my love and the little strength I have to give today to my community 💙 pic.twitter.com/6eBYmGq80r — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

A jelenségről először helyi idő szerint péntek reggel tettek bejelentést. Új-Dél-Wales ipari hatósága (DPI) Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a tragédia elsősorban heringeket érintett, de nagyobb testű halakat is találtak, köztük tőkehalakat, sügéreket, pontyokat is.



Mint írják, a tömeges halpusztulás hátterében a térségben pusztító hőhullám áll; a szélsőséges, akár 42 Celsius-fokos hőségben a folyó vize felmelegszik, a meleg víz pedig kevesebb oxigént tartalmaz, a halaknak viszont magasabb hőmérsékletnél több oxigénre van szükségük, így a hőség következtében megfulladnak.

Millions of dead fish at Menindee.



Majority of the fish are bony bream. pic.twitter.com/QBnjmNUB9c — BillOrmonde (@BillOrmonde_2) March 17, 2023

Graeme McCrabb, a körülbelül 500 fős Menindee lakosa a BBC-nek nyilatkozva elmondta, még több hal pusztulásával számolnak: a felszínen úszó tetemek ugyanis további oxigént vesznek el a vízből.

#BREAKING as predicted it's getting worse. Footage from Graeme McCrabb just out of Menindee this afternoon💔 pic.twitter.com/vNR2BIerpI — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

McCrabb kiemelte, hogy a helyzet önmagában is elég lesújtó a helyi közösség számára, ám a 42 fokos melegben a bomló haltetemek bűze tovább tetézi a dolgot, "arról nem is beszélve, hogy mi, helyiek a folyó vizét használjuk mosáshoz és tisztálkodáshoz is, így az emberek most ezeket az alapvető dolgokat sem tudják megoldani" - mondta.



Az emberiség által előidézett éghajlatváltozás miatt az ausztráliai hőhullámok gyakrabban jelentkeznek, tovább tartanak és jóval intenzívebbek, mint korábban. Az iparosodás óta a Föld hőmérséklete már 1,1 Celsius-fokkal emelkedett.

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka💔



Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

A Murray-Darling folyórendszer és ökoszisztémája már évek óta veszélyben van a gyakori aszály és a folyóvíz megnövekedett emberi - ipari és magánjellegű - felhasználása miatt. 2012-ben egy többmilliárd ausztrál dolláros csomaggal igyekeztek megvédeni a folyót a kiszáradástól, Új-Dél-Wales ipari hatósága pedig a mostani tragédia után nyomatékosította, hogy a helyzet megoldása érdekében együttműködik majd a szövetségi hatóságokkal, hogy megoldást találjanak a szomorú jelenségre.

Just an extraordinary amount of dead fish at Menindee. Kilometre after kilometre of dead fish. @abcnews pic.twitter.com/ahtZHRrJSO — BillOrmonde (@BillOrmonde_2) March 17, 2023