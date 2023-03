Az új spanyol állatvédelmi törvény szerint legfeljebb három napig lehet magára hagyni egy háziállatot

Állatvédelem

Legfeljebb három napig lehet magára hagyni egy háziállatot, a macskákat kötelező ivartalaníttatni és chippel ellátni, a kutyatulajdonosoknak felelősségbiztosítást kell kötniük - egyebek mellett ezek szerepelnek az új állatjóléti törvényben, amelyet csütörtöki ülésén fogadott el a spanyol parlament Madridban.



A jogszabály előírja az állatok "méltó körülmények" közötti tartását, és listában határozza meg, hogy melyek azok a fajok, amelyeket magánszemélyek házi kedvencként tarthatnak az otthonukban.



A törvény megtiltja a kutyák, macskák és görények árusítását a kisállatkereskedésekben, bemutatásukat kizárólag örökbefogadási céllal engedélyezi.



Kimondja továbbá azt is, hogy kisállatok tenyésztését és értékesítését csak szabályszerűen regisztrált személyek végezhetik, megfelelő állatjóléti garanciák mellett. A szabálytalan kereskedelmi célú állattenyésztésért 50 ezer eurótól 200 ezer euróig terjedő pénzbírság szabható ki.



A jogszabály rendelkezése szerint tilos a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetése, hasonló korlátozásról a spanyol tartományok többsége már saját hatáskörben döntött.



Az új állatjóléti törvénnyel összhangban a parlament szigorította büntető törvénykönyv vonatkozó fejezeteit is. Az eddig kiszabható legmagasabb büntetési tétel 18 hónapos szabadságvesztés volt különös kegyetlenséggel elkövetett állatgyilkosság esetén, amelyet most 36 hónapra emel a szeptemberben hatályba lépő jogszabály.