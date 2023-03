Ukrajnai háború

Az ukrán és a kínai külügyminiszter megvitatta az ukrán béketervet

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter telefonos megbeszélést folytatott csütörtökön kínai kollégájával, Csin Kang külügyminiszterrel, akivel megvitatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök béketervét.



"Megvitattuk a területi integritás elvének fontosságát" - emelte ki Kuleba a Twitteren közzétett bejegyzésében. Kifejtette, hogy az ukrán elnök által előterjesztett "békeképlet" pontjainak teljesülése szerinte elengedhetetlen "az agresszió megállításához és az igazságos béke helyreállításához Ukrajnában".



Zelenszkij a tavaly novemberben tartott G20-csúcstalálkozón hozta nyilvánosságra tíz pontba szedett békefeltételeit. Ez az ukrán "békeképletnek" nevezett javaslat magában foglalja a nukleáris-, az élelmiszer- és az energiabiztonság garanciáit, valamint az orosz csapatok kivonását a megszállt ukrajnai területekről az 1991-es határok mögé.



Kína aggódik a háború eszkalációja miatt, és reméli, hogy Moszkva és Kijev tárgyalóasztalhoz ül - jelentette ki a kínai külügyminiszter a Reuters szerint.



A héten látott napvilágot az az információ, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő Moszkvába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák a béke kilátásait - emlékeztetett a Jevropejszka Pravda hírportál. Az ukrán média arról is beszámolt, hogy Hszi Csin-ping azt tervezi, az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta először beszélni fog Zelenszkij elnökkel, valószínűleg moszkvai útja után.



A hírportál hozzátette, hogy Kína a háború kitörésének első évfordulóján, február végén hozta nyilvánosságra elképzeléseit az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezéséről. A 12 pontos dokumentumban Peking fokozatos deeszkalációt sürgetett, amelynek átfogó tűzszünetet és az ukrajnai válság politikai megoldását kell eredményeznie. Emellett felszólított a civilek védelmére és egymás szuverenitásának tiszteletben tartására.



"Kína reméli, hogy a felek megőrzik higgadtságukat, racionálisak és józanok maradnak, és a lehető leghamarabb felújítják a béketárgyalásokat - mondta Kang Kulebának a kínai külügyminisztérium közleménye szerint. A pekingi diplomata reményét fejezte ki, hogy Ukrajna és Oroszország nem csapja be az ajtót a politikai megoldás előtt, bármennyire bonyolult és bármilyen kihívást jelentsen is a jelenlegi helyzet - szögezte le a pekingi közlemény.