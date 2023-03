Belpolitika

A montenegrói elnök feloszlatta a parlamentet

Feloszlatta a montenegrói parlamentet elnöki rendeletében Milo Djukanovic államfő csütörtökön - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) az internetes oldalán.



A parlament feloszlatása azért volt indokolt, mert éjfélkor lejárt az a 90 napos határidő, amelyet Miodrag Lekic miniszterelnök-jelölt kapott arra, hogy új kormányt alakítson.



Montenegrónak tavaly augusztus óta ügyvivő kormánya van, a képviselőház ugyanis nem szavazott bizalmat a Dritan Abazovic vezette kabinetnek. Az országot azonban azóta is ugyanaz a kormány irányítja.



Milo Djukanovic államfő és a parlament többször is vitába keveredett az új kormány megalakítását illetően, arról is lehetett hallani, hogy a köztársasági elnök rendelettel oszlatná fel a képviselőházat, amire a honatyák úgy reagáltak, hogy szűkítették az elnök jogköreit.



Miodrag Lekic néhány nappal ezelőtt közölte a parlamenti pártok vezetőivel, hogy nincs meg a szükséges támogatottsága, így nem tud kormányt alakítani.



Montenegróban vasárnap tartanak elnökválasztást, ezért a hivatalban lévő államfőnek még jogában áll előrehozott választást kiírni a kialakult helyzet miatt. Milo Djukanovic korábban úgy nyilatkozott, előbb jogászaival egyeztet, hogy éljen-e ezzel a jogával.



Az államfő végül a parlament feloszlatása mellett döntött, az alkotmány értelmében pedig ezt követően legalább 60, de legfeljebb 100 napon belül meg kell tartani az előrehozott parlamenti választást.