Ukrajnai háború

Lengyelország a napokban átadja az első négy MiG-29-est Ukrajnának

Lengyelország a legközelebbi napokban, a szállítmány első részleteként négy MiG-29 vadászgépet ad át Ukrajnának - jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön Varsóban, a Petr Pavel cseh elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén.



A múlt héten beiktatott cseh államfőnek ez a második külföldi útja. A varsói tárgyalásait követő sajtókonferencián Dudát azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a múlt héten a CNN amerikai hírtévének adott interjújában azt mondta: Lengyelország kész más fegyverszállítmányok mellett a légierő szovjet gyártmányú MiG-29-es vadászgépeiből is átadni Ukrajnának.



Duda válaszában megerősítette: a lengyel kormány már határozatot fogadott el az ügyben, a gépeket a napokban szállítják Ukrajnának. A lengyel hadsereg jelenleg tíz-egynéhány MiG-29-essel rendelkezik, ezek többsége teljesen működőképes - közölte.



Kifejtette: először, a legközelebbi napokban négy ilyen, az ukrán pilóták által külön kiképzés nélkül is kezelhető gépet szállítanak, a többi MiG-29-est karbantartás után folyamatosan adják át. A lengyel hadsereg számára az idén leszállítandó, korszerű FA-50-es dél-koreai, valamint F-35-ös amerikai gépekkel helyettesíti őket - tette hozzá.



Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban megerősítette: Lengyelország egy szélesebb koalícióban adná át Ukrajnának a MiG-29-eseket. Ebben az összefüggésben konkrétan Szlovákiát említette.



Andrzej Duda a sajtóértekezleten elmondta továbbá: Petr Pavellel megvitatták az aktuális biztonsági témákat, ezen belül a júliusban Vilniusban megrendezendő NATO-csúcstalálkozó témáit, valamint az ukrajnai helyzetet. Beszéltek az észak-déli irányú infrastrukturális összeköttetésekről is, valamint a térségbeli együttműködésekről, konkrétan a Három Tenger Kezdeményezésről és a Bukaresti Kilencek tanácskozásáról.



Pavel újságírói kérdésre válaszolva a "nemcsak a lengyel-cseh együttműködésben, hanem az egész régió által" kidolgozandó tervről beszélt, amikor Ukrajna háború utáni újjáépítése került szóba.



Infrastrukturális összeköttetéseket említve Pavel fontosnak nevezte, hogy hamarosan újraindítják a Stork II nevű lengyel-cseh gázvezeték projektet, amelyet 2019-ben leállítottak, valamint annak összekapcsolását a balti-tengeri Gdanski-öbölbe tervezett úszó LNG-terminállal.



A cseh államfő kétnapos varsói látogatása során még a lengyel parlamenti alsó- és a felsőház elnökével - Elzbieta Witekkel és Tomasz Grodzkival - találkozik, pénteken pedig Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel folytat megbeszélést.