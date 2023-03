Társadalom

Dollármilliós kárpótlást tervez San Francisco a város afroamerikai lakosságának a rabszolgaság miatt

San Francisco városi közgyűlése támogatja a rabszolgaság intézménye miatti jóvátételt a város afroamerikai lakossága számára - derült ki a kaliforniai nagyváros testületének meghallgatásán még kedden.



Az önkormányzat testülete (San Francisco Board of Supervisors) az általa kinevezett jóvátételi bizottság javaslatait tárgyalta meg, amely összességében minden afroamerikai felnőttnek 5 millió dollár értékű kártérítést irányoz elő a XIX. század közepén az Egyesült Államok teljes területén hivatalosan megszüntetett rabszolgaság intézménye miatt.



A bizottság által javasolt intézkedések között szerepel adósságelengedés, adómentesség, valamint garantált éves 97 ezer dollár jövedelem és jelképes 1 dolláros áron.



A beszámolók szerint a meghallgatáson kialakult vitában a városi képviselők úgy érveltek a tervvel szemben ellenérzéseket hangoztató politikailag liberálisnak mondott San Francisco-i polgárok előtt, hogy a rabszolgaság öröksége és a fajgyűlölet ma is az egészségügy, az oktatás és a gazdasági jólét alsó lépcsőfokán tartja az afroamerikaiakat, akik számarányuknál jóval nagyobb mértékben kerülnek börtönbe és válnak hajléktalanná.



Kaliforniában a rabszolgaság miatti jóvátétel kérdése állami szinten is napirenden van, Gavin Newsom demokrata kormányzó is többször hangoztatott erre irányuló elképzeléseket, és 2020-ban az első kormányzó volt az országban, aki jóvátételi munkacsoportot állított fel.



A jóvátételi tervek ellenzői ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy egy olyan államról és városról van szó, ahol soha nem volt érvényben a rabszolgaság intézménye, és hozzáteszik, hogy a tervezet alapján olyan embereknek kellene fizetniük a rabszolgaságért, akik, illetve akiknek családja soha nem volt rabszolgatartó, olyan emberek számára, akik soha nem voltak rabszolgák.



A Stanford Egyetem számításai szerint, amennyiben San Franciscóban végrehajtanák a kárpótlási intézkedést, az minden ott élő nem afroamerikai családnak 600 ezer dollárjába kerülne.



A javaslatról a nagyváros önkormányzati testületének még szavaznia kell, amelynek során a tervezett intézkedések módosulhatnak.