Nagy-Britannia

Azonnali hatállyal megtiltotta a brit kormány a TikTok használatát hivatali informatikai eszközökön

Azonnali hatállyal megtiltotta csütörtökön a brit kormány a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok alkalmazás használatát a minisztériumok és más kormányintézmények munkatársainak hivatali informatikai eszközein.



Oliver Dowden, a kormány munkáját összehangoló kabinetiroda miniszteri rangú vezetője a londoni alsóházban tartott tájékoztatásában elmondta: nemrégiben kiberbiztonsági szakértőket kért fel annak megvizsgálására, hogy egyes "külső előállítású" alkalmazások használata milyen kockázatokat jelent a kormányzati tisztviselők mobileszközeinek biztonságára.



A vizsgálat középpontjában a TikTok telepítése és használata állt.



Dowden kijelentette: a vizsgálat lezárult, azzal a következtetéssel, hogy kockázatokat jelenthet, ha "érzékeny" kormányzati információk "bizonyos platformokon" hozzáférhetővé válnak.



A miniszter szerint a közösségi médiafelületeken használatos alkalmazások köztudomásúlag hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek és tárolnak a felhasználókról, a velük kapcsolatban lévő más felhasználókról, a felhasznált online tartalmakról, sőt arról is, hogy az egyes használók hol tartózkodnak.



Ezek az adatok kormányzati használatban lévő eszközökön "érzékenynek" minősülhetnek, a brit kormány ezért csütörtöki hatállyal elrendelte, hogy hivatali használatú eszközökre csak olyan külső előállítású alkalmazások tölthetők le, amelyeket a kormányzat előre jóváhagyott.



Ugyancsak csütörtöktől tilos a TikTok letöltése a kormánytisztviselők által hivatali célokra használt eszközökre - mondta alsóházi tájékoztatóján a kabinetiroda vezetője.



Oliver Dowden hangsúlyozta: a tilalom nem terjed ki a kormánytisztviselők magántulajdonú mobileszközeire és a lakosság által használt eszközökre.



Hozzátette ugyanakkor: a brit kormány azt kéri, hogy mindenki óvatosan mozogjon az online térben és tanulmányozza a közösségimédia-platformok adatkezelési gyakorlatát, mielőtt ezeket letöltené és használná.



Jelenleg a Downing Street és a brit védelmi minisztérium is fenntart saját TikTok-profilt. A védelmi tárca éppen csütörtökön töltött fel TikTok-oldalára egy rövid videót a Challenger 2 típusú brit harckocsiról, amelyből a brit kormány tizennégyet ad át az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának.



A védelmi minisztérium közölte csütörtökön a BBC brit közszolgálati médiatársasággal, hogy a továbbiakban is használni fogja a TikTok alkalmazást a brit fegyveres erők tevékenységének bemutatására és az Ukrajnának nyújtott támogatások szóló tájékoztatásra.



A tárca közleménye szerint ezt az teszi lehetővé, hogy a különösen érzékeny védelmi információkat a minisztérium "robusztus" biztonsági elemekkel védett külön rendszerben tárolja.

A TikTok használatát az elmúlt hetekben az amerikai, a kanadai és a belga kormány, valamint az Európai Bizottság is korlátozta állami tisztviselők részére.



A TikTok működtetője ugyanakkor rendszeresen cáfolja, hogy az alkalmazáson tárolt adatokat hozzáférhetővé tenné a kínai kormány számára.