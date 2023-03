Tűzeset

Lángokba borult a biztonsági szolgálat épülete az orosz kikötővárosban - videó

Hatalmas tűz ütött ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrségének épületében Rosztov-na-Don kikötővárosban. Sűrű fekete füstfelhők gomolyogtak a városközpontból csütörtök reggel, miközben a lakosok a közösségi médiában videofelvételeket tettek közzé a katasztrófáról.



Vaszilij Golubev Rosztov régió kormányzója közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a lángok az FSZB létesítményének mellékhelyiségeiben csaptak fel. Hozzátette, hogy jelenleg úgy vélik, hogy az ok az épületben lévő elektromos vezetékekben keletkezett rövidzárlat volt, amelyből aztán átterjedt az üzemanyagot és kenőanyagokat tartalmazó tartályokra, és robbanássorozatot okozott.



A tűz 800 négyzetméteres területre terjedt ki, aminek következtében a létesítmény egyes falai beomlottak - mondta a kormányzó, hozzátéve, hogy jelenleg 14 tűzoltóautó és 63 mentőszolgálat munkatársa vesz részt az oltásában.



Golubev azt is hangsúlyozta, hogy nem fenyeget a tűz átterjedésének veszélye a szomszédos lakóházakra, de kijelentette, hogy biztonsági okokból a lakókat evakuálják. Hozzátette, hogy az eset kivizsgálása folyamatban van.



Az FSZB később azt is megerősítette, hogy a lángok helyi idő szerint 12 óra 20 perckor csaptak fel, amelynek következtében üzemanyag és kenőanyagok gyulladtak meg, ami robbanáshoz és az épület részleges megsemmisüléséhez vezetett.



Korábban a TASZSZ azt közölte, hogy mintegy 20 tűzoltóegységet vezényeltek a helyszínre. Az hírügynökség arról is beszámolt, hogy a mentőszolgálat szerint egy ember életét vesztette az incidensben, két másik pedig megsérült.



Rosztov-na-Don Oroszország déli szövetségi körzetének egyik legnagyobb városa, lakossága meghaladja az egymilliót. A Don folyó délkeleti végén fekszik, mintegy 50 kilométerre attól a helytől, ahol a folyó az Azovi-tengerbe torkollik. A kikötőváros a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságok mellett fekszik, amelyek 2022 szeptemberében Oroszország részévé váltak.