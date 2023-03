EU

Az ET felszólította Németországot, hogy tegyen több lépést a korrupció megelőzése érdekében

A korrupcióellenes szakértők szerint új intézkedések bevezetése szükséges, mivel a korábban tett 14 ajánlás többsége nem valósult meg, vagy nem hajtották őket végre megfelelően. 2023.03.16 13:00 MTI

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) csütörtökön ismét felszólította Németországot, hogy tegyen több erőfeszítést a korrupció megelőzése érdekében, mivel Berlin a testület több korábbi ajánlását nem hajtotta még végre.



Az ET korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) csütörtökön közzétett jelentésében emlékeztetett, hogy egy korábbi, 2020-ban készült értékelés már felszólította a német vezetést, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek, és érdemben foglalkozzon a korrupció megelőzésével, továbbá az integritás előmozdításával a központi kormányzatokban és a bűnüldöző szerveknél.



A korrupcióellenes szakértők szerint új intézkedések bevezetése szükséges, mivel a korábban tett 14 ajánlás többsége nem valósult meg, vagy nem hajtották őket végre megfelelően.



A GRECO helyeselte, hogy a német szövetségi kormány, saját tagjai számára új útmutatót fogadott el az összeférhetetlenséggel és integritással kapcsolatban, azonban úgy véli, hogy ezt a dokumentumot a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kellene tenni. A szakértők szerint továbbá az útmutatónak egyértelműen elő kellene írnia a különböző összeférhetetlenségi esetek nyilvánosságra hozatalát.



A testület nagyobb átláthatóságot sürget a kormánytagok pénzügyi és üzleti érdekeltségeivel kapcsolatban. Egy korábbi javaslat felszólította a vezetést, hogy a lobbisták befolyását a jogalkotási folyamatok terén tegyék átláthatóbbá, azonban ez az ajánlást nem hajtották végre. A GRECO azt is "sajnálatosnak" tartja, hogy nem vezettek be szigorúbb szabályokat az állami és az ahhoz kapcsolódó magánszektor közötti munkahelyváltással kialakuló személyi átfedés, az úgynevezett "forgóajtó-jelenség" elkerülése végett.



Ami a rendőrségen belüli korrupciót illeti, a jelentés üdvözli például a bűnügyi rendőrségre szabott magatartási kódex elfogadását, és a szövetségi bűnüldöző szervek "jobban strukturált" integritási képzését, ugyanakkor hatékonyabb megközelítésre szólít fel a szövetségi rendőrség tagjai által elkövetett bűncselekmények felderítése terén.