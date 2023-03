Társadalom

Tavaly húszéves rekordot döntött meg az új állampolgárok száma Belgiumban

Tavaly húszéves rekordot döntött meg az új állampolgárok száma Belgiumban: 47 561-en szereztek belga állampolgárságot, 2001 óta a legtöbben - derül ki a Statbel belga statisztikai hivatal friss jelentéséből, amelyet a brüsszeli sajtó hétfőn ismertetett.



A statisztikák szerint azoknak a háromnegyede, akik 2022-ben szerezték meg az állampolgárságot, nem az Európai Unió tagállamaiból származott: a legtöbben Marokkóból, Szíriából, Afganisztánból és Irakból vándoroltak be az országba. Az uniós országokból legfőképpen románok, olaszok, lengyelek, hollandok és franciák kaptak belga állampolgárságot.



A The Brussels Times hírportál emlékeztetett arra, hogy a 2000-es évek elején, Guy Verhofstadt liberális szövetségi miniszterelnök kormányzása idejében ugrott meg az állampolgársághoz jutók száma, mivel akkor a kormány a honosítási folyamatokat egyszerűsítő és felgyorsító törvényt fogadott el. Ezt azonban a szocialista Elio Di Rupo miniszterelnöksége alatt, 2011-ben visszavonták, és szigorúbb feltételeket léptettek életbe. Azóta csak azok kérhetik az állampolgárságot, akik legalább öt éve jogszerűen tartózkodnak Belgiumban, és "bizonyíthatóan hozzájárulnak az ország társadalmi és gazdasági tevékenységeihez".



Január végén a flamand kereszténydemokrata párt (CD&V) törvényjavaslatot nyújtott be, amely előírná, hogy a belga állampolgárság megszerzése előtt a kérelmezőknek a "beilleszkedési folyamat utolsó lépcsőjeként" olyan vizsgát kell tenniük, amely bizonyítja, hogy "elegendő ismerettel rendelkeznek Belgiumról, az ország nyelvéről és szokásairól".



A törvényjavaslat beterjesztője, Franky Demon szerint Európában több helyütt, például Hollandiában, Franciaországban és Németországban már létezik hasonló vizsga. "Ezen országok példájára kezdeményeztük a hasonló vizsga bevezetését, amely végső soron bizonyítja, hogy a kérelmező tényleges erőfeszítéseket tett a közösségünkbe való beilleszkedés érdekében" - jelentette ki a belga sajtónak adott nyilatkozatában.



Javaslatának részeként a párt a különböző nyelvi közösségekre bízná az állampolgársági vizsga pontos tartalmának meghatározását, vagyis a vizsga az egyes régiókhoz, azok kultúrájához, szokásaihoz és nyelvéhez igazodhatna.



Belgiumban az ötödik legmagasabb a honosítási arány az EU-ban: az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint 1000 külföldi lakos közül 27-en szereznek belga állampolgárságot.