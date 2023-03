Ukrajnai háború

Az ukrán határőrség Wagner-zsoldosok bahmuti megöléséről számolt be

Az ukrán fél azt javasolja, hogy kezdjék meg már most az ukrán pilóták kiképzését a nyugati vadászgépek vezetésére. 2023.03.12 17:20 MTI

A Donyeck megyei Bahmut ipari övezetében ukrán határőrök egy szárazföldi felderítő csoportja támadásba lendült, és megölte a Wagner orosz zsoldoscsoport hat tagját - közölte vasárnap a határőrszolgálat.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára egy tévéműsorban azt állította, hogy Bahmut környékén számos orosz katona holtteste fekszik temetetlenül. Emlékeztetett arra, hogy Bahmutot immár tíz hónapja védik sikeresen az ukrán erők. Kifejezte abbéli meggyőződését, hogy "miként a fasiszták Sztálingrádnál, úgy az oroszok Bahmutnál veszíteni fognak". Az orosz megszállókkal együttműködők tömegesen menekülnek a donyecki és a luhanszki régiókból Oroszországba - tette hozzá.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy lapinterjúban azon véleményének adott hangot, hogy a nyugati országok nem fognak egyhamar vadászrepülőgépeket adni Ukrajnának. "Nem számítok arra, hogy a közeljövőben megtörténik a vadászgépek szállítása, mert ez logisztikai és technikai szempontból nagyon nehéz feladat" - fejtette ki. Kiemelte: éppen ezért az ukrán fél azt javasolja, hogy kezdjék meg már most az ukrán pilóták kiképzését a nyugati vadászgépek vezetésére.



A kijevi városvezetés arról számolt be, hogy vasárnap reggelre sikerült teljesen helyreállítani a csütörtöki rakétatámadás következtében megszakadt távhőszolgáltatást. Közleményük szerint a fővárosban mindenütt van áram- és vízszolgáltatás.



Vasárnapra virradóra az orosz erők tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében lévő Ocsakiv településre - közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója. A támadásban több lakóház, köztük egy többszintes is megrongálódott, emberéletben azonban nem esett kár.



Az ukrán vezérkar jelentette, hogy az elmúlt egy napban több mint ezer orosz katona halt meg Ukrajnában. Velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége 159 ezer fölé emelkedett - állítják.