Magyarság

Feljelentés miatt módosítani kellett a sepsiszentgyörgyi színház díszfeliratát

Feljelentés miatt módosítani kellett a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díszfeliratát, a magyar "színház" szó a román "teatrul" alá került - számolt be csütörtöki lapszámában az erdélyi Háromszék napilap.



A székelyföldi város színházának díszfeliratát - "Teatrul Tamási Áron Színház" - azután kellett módosítani, hogy az erdélyi magyar sajtóban csak "hivatásos feljelentőként" emlegetett Dan Tanasa vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület több pert is indított az ügyben Antal Árpád polgármester ellen.



A februárban született jogerős ítélet a díszfelirat módosítására kötelezte az elöljárót. A polgármesteri hivatal alkalmazottai szerdán szerelték le a felirat "színház" utótagját, mely a román "teatrul" alá került - írta a Háromszék.



A 2019-ben indított első perben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője és a több székelyföldi elöljáró ellen pereskedő egyesület azt sérelmezte, hogy a színház homlokzatán szereplő kétnyelvű díszfeliraton azonos szinten szerepel az intézmény román és magyar megnevezése. Dan Tanasa úgy érvelt: mivel a román a hivatalos nyelv, a törvény értelmében a román feliratot a magyar fölé kell helyezni.



Az alapfokon eljáró bíróság igazat adott neki, majd a fellebbezés után 2020 júniusában is az a döntés született, hogy változtatni kell a feliraton - számolt be honlapján.



Mivel a városvezetés nem módosította a díszfeliratot, Dan Tanasa újabb pert indított, ezúttal az ítélet végrehajtásáért. Az alapfokon eljáró Bukaresti Törvényszék tavaly szeptemberben helyt adott keresetének: a jogerős ítélet végrehajtásának elutasításáért arra kötelezte Antal Árpádot, hogy minden nap késedelemért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeget fizessen be az államkasszába.

Az alapfokú ítéletet mind az sepsiszentgyörgyi polgármester, mind a feljelentő egyesület megfellebbezte, a Bukaresti Táblabíróság februári jogerős ítélete pedig kimondja: Antal Árpádnak az államkasszába fizetendő büntetés mellett a pert kezdeményező egyesületnek is fizetnie kell az ítélet kézbesítésétől számítva minden egyes napra napi száz lejt (7700 forint).



Dan Tanasa úgy számolta, Antal Árpádnak több mint félmillió lej (38,5 millió forint) büntetést kell befizetnie az államkasszába, mivel 940 nap telt el a feliratról szóló ítélet kihirdetése óta. A polgármesternek 94 ezer lejt (7,2 millió forint) kell fizetnie az őt perlő egyesületnek is - írta Tanasa.



Antal Árpád szerint valóságos "szőnyegbombázás" zajlik az önkormányzat ellen - mondta a lapnak a városzászló és a magyar felirat ellen hozott ítéletekre utalva. Az elöljáró szerint ezek megerősítik, "hogy miközben egyik kezünkkel építkezünk, másikkal védekeznünk kell". "Vannak sikereink, vannak kudarcaink is, de azt üzenjük a megélhetési provokátoroknak, hogy jogi eszközökkel nem fogják tudni korlátozni anyanyelvünk, szimbólumaink iránti szeretetünket" - szögezte le a Háromszéknek a bírósági perekre utalva az elöljáró. Hozzátette: hamarosan fel kell újítani az épület homlokzatát, és "székely furfanggal" keresnek megoldást a problémára.



A büntetés összegéről elmondta: nem látta az ítélet indoklását, reméli, hogy Dan Tanasa nem jól számolt, de "Romániában bármi lehetséges".



A polgármester szerint az önkormányzat jóhiszeműen, és a törvényt betartva járt el: a feliratok ügyében hozott ítélet után elhelyeztek egy táblát a színház épületén a kétnyelvű felirattal, melyen felül szerepelt a román, alatta a magyar felirat. De a feljelentő nem elégedett meg ezzel, a díszfeliratot is meg kellett változtatni - mondta.



Sepsiszentgyörgyön a városzászló ellen is több pert indított a Dan Tanasa vezette egyesület. Ezek nyomán a román legfelsőbb bíróság februárban megsemmisítette a kormányhatározatot, amely 2021-ben a város hivatalos jelképévé nyilvánította az önkormányzat által jóváhagyott zászlót. Antal Árpád akkor bejelentette, hogy újrakezdik az engedélyeztetési eljárást.