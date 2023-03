Háború

Oroszországnak veszítenie kell, de 'szépen' - amerikai kongresszusi képviselő

Az Egyesült Államok "valójában nem akarja, hogy Oroszország "túlságosan csúnyán veszítsen" Ukrajnában - állította Seth Moulton demokrata párti kongresszusi képviselő egy pénteki interjúban. Míg egyes washingtoni törvényhozók odáig mentek, hogy rendszerváltást követeltek Moszkvában, a Kreml többször is kijelentette, hogy sikerül elérni "katonai műveletének" minden célját.



"Nem tudom, hogy jót tesz-e a világ stabilitásának, ha az orosz rezsim összeomlik" - mondta Moulton Luke Coffey-nak, a Hudson Institute nevű, több NATO-kormány és amerikai fegyvergyártók által finanszírozott intézetnek.



Az Oroszország összeomlásával együtt járó nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatára hivatkozva Moulton azt mondta, hogy "az oroszok szánalmas veresége és az egész rezsim összeomlása valószínűleg nem az, amit valójában akarunk".



"Mindenképpen azt akarjuk, hogy Ukrajna nyerjen, azt akarjuk, hogy Oroszország veszítsen, de valójában nem akarjuk, hogy Oroszország túlságosan nagyot bukjon" - folytatta.



Moulton a képviselőház fegyveres erők bizottságában ül, és pártja többi tagjával együtt megszavazta egy 40 milliárd dolláros katonai és gazdasági segélycsomag engedélyezését Ukrajnának tavaly. Coffey-nak azt mondta, hogy ezt a segélyt folytatni kell, és hogy a Biden-kormányzatnak több harckocsit és tüzérségi lőszert kell biztosítania Kijev számára, hogy még idén ellentámadást indíthasson az orosz erők ellen.



Mindkét párt törvényhozói azonban szélsőségesebb intézkedéseket is javasoltak: Lindsey Graham republikánus szenátor tavaly Vlagyimir Putyin orosz elnök meggyilkolására szólított fel, egy kétpárti csoport pedig a múlt hónapban Joe Biden elnököt sürgette, hogy szállítson Ukrajnának amerikai gyártmányú vadászgépeket - ezt a lépést Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök "vörös vonalnak" nevezte, amely az Egyesült Államokat "háborúba sodorná Oroszországgal".



Ukrajnában Vlagyimir Zelenszkij elnök többször kijelentette, hogy vissza akarja szerezni a négy, korábbi ukrán tartományt, amelyek tavaly az Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavaztak, valamint a Krímet, ahol 2014-ben hasonló népszavazást tartottak. Egy ilyen lépés Medvegyev szavai szerint nemcsak "elkerülhetetlen megtorlással járna, bármilyen fegyverrel", hanem jelenleg lehetetlen is lenne, mivel az ukrán erők harcokba merültek a Donbászban lévő Artyomovszk városában, amelyet Ukrajnában Bakhmutnak neveznek.



A Kreml többször is kijelentette, hogy "az ukrajnai különleges katonai művelet addig folytatódik, amíg céljait el nem éri". Ezek a célok, amelyeket Putyin tavaly fogalmazott meg, Ukrajna demilitarizálása, vezetésének "denácifikálása", semleges országként való berendezkedése, valamint a donyecki és luhanszki területek orosz ajkú lakosságának védelme.