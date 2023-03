Pandémia

Az amerikai kongresszus zöld utat ad a Covid eredetéről szóló jelentésnek

Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a hírszerzési tisztviselők 90 napon belül kötelesek lennének egy titkosítás alól feloldott jelentést továbbítani a törvényhozóknak.

Az amerikai képviselőház egyhangúlag megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely utasítaná a szövetségi kormányt, hogy oldja fel a Covid-19 világjárvány keletkezésével kapcsolatos valamennyi információ titkosítását, és ezzel Joe Biden elnök asztalára küldte az intézkedést.



A jogszabály pénteken hagyta el a képviselőházat, ahol 204 demokrata képviselő 215 republikánus mellett 419-0 arányban szavazott. A szenátus ugyanennek a törvényjavaslatnak a Missouri állambeli Josh Hawley republikánus által beterjesztett változatát szintén ellenszavazat nélkül fogadta el a múlt héten.



Ha a törvényt beiktatják, a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalának három hónapon belül feloldott titkosítású jelentést kellene benyújtania a Kongresszusnak. Miközben azonban a Fehér Ház kijelentette, hogy Biden elnök eltökélt szándéka, hogy "a végére járjon" a globális egészségügyi válságnak, a tisztviselők hangsúlyozták a titkos információk védelmének szükségességét is. Biden nemrégiben újságíróknak azt mondta, hogy még nem döntött arról, aláírja-e a törvényjavaslatot, így annak sorsa tisztázatlan.



A képviselőházi vita során mindkét nagyobb párt támogatta az intézkedést, a demokrata Jim Himes nagyobb "átláthatóságot" követelt a kormánytól, azzal érvelve, hogy "a hírszerző közösség elemzéseinek tényszerű megalapozottsága ellenszere lehet a spekulációnak, a pletykáknak és az elméleteknek, amelyek a megfelelő információk hiányában egyre csak nőnek".



Mike Turner republikánus képviselőházi képviselő, aki a kamara hírszerzési bizottságának elnöke, azt is mondta, hogy "az amerikai közvélemény válaszokat érdemel a Covid-19 világjárvány minden aspektusára", beleértve a vírus eredetét is, amely szerinte lehetett "természetes esemény" vagy "laboratóriumi esemény eredménye" is.



Számos törvényhozó és tisztviselő azt állította, hogy a Covid-19 a kínai Wuhanban található nagy virológiai laboratóriumból származó szivárgás miatt keletkezett, Christopher Wray, az FBI igazgatója pedig nemrégiben azt mondta a Fox Newsnak, hogy a vírus "valószínűleg" a létesítményből származik. Bár nem hivatkozott nyilvánosan elérhető bizonyítékokra, megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy az Energiaügyi Minisztérium is megváltoztatta álláspontját az eredet kérdésében, és most már a laboratóriumi szivárgás elméletét támogatja, bár csak "alacsony bizonyossággal".



Kína határozottan tagadta, hogy a kórokozó a szigorúan őrzött laboratóriumból szökött volna ki, és elutasította az állítást, mint az ország külföldi megítélésének bemocskolását. A hét elején a pekingi külügyminisztérium azzal vádolta Washingtont, hogy "mítoszokat terjeszt" a járványról, és egyben felszólította az Egészségügyi Világszervezetet, hogy a Népköztársaságban folytatott hasonló vizsgálatokat követően indítson új vizsgálatot az Egyesült Államokon belül.