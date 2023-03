Ukrajnai háború

Elérte a négyszázat a lelőtt ukrán harci gépek száma az orosz védelmi tárca szerint

Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, köztük Donyeckből és Enerhodarból jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. 2023.03.11 07:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az orosz légierő a donyecki régióban lévő Marjinka felett lelőtt egy ukrán Szu-27-es repülőgépet, ezzel együtt az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta összesen 400 repülőgépet veszítettek - derült ki az orosz védelmi tárca pénteken kiadott hadijelentéséből.



Igor Konasenkov altábornagy, a tárca szóvivője az elmúlt napra vonatkozó jelentést ismertetve a megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel még egyebek között egy Sz-300-as légvédelmi rendszert, egy amerikai gyártmányú M777-es tarackot és egy harckocsit. A tábornok szerint az ukránok "mintegy 330" katonát is "elveszítettek".



Andrej Marocsko, a luhanszki "népi milícia" sajtótisztje a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy Kijev folytatja a csapatösszevonást az ostromlott Artemivszktől (Bahmutól) északnyugatra és délnyugatra. Úgy vélekedett, hogy az ott létrejött erő akár védekezésre, akár támadásra is készülhet.



Jevgenyij Prigozsin, a város ostromában kulcsszerepet játszó Wagner zsoldoscsoport alapítója sajtószolgálatán keresztül úgy nyilatkozott, hogy az ukrán hadsereg ellentámadásra készül Artemivszknél.



Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, köztük Donyeckből és Enerhodarból jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. Alekszandr Bogomaz, az Ukrajnával határos Belgorod oroszországi megye kormányzója közölte, hogy "találatok érték" Belevica községet, ahol egy civil meg is sebesült.