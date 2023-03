Ukrajnai háború

Műholdfelvételek jelentek meg a romokban álló Bahmutról

Az Ukrajinszka Pravdának katonai források megerősítették, hogy az ukrán erők elhagyták a Bahmutyivka folyótól keletre fekvő Zabahmutka városrészt. 2023.03.10 17:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Maxar Technologies amerikai vállalat friss műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra a Donyeck megyei Bahmutról, amelyeken egyebek mellett az látható, hogy a várost átszelő folyó feletti hidak megsemmisültek - számolt be pénteken az Ukrajinszka Pravda hírportál, amely több fotót is közzétett.



A március 6-án készült műholdfelvételek alapján a város keleti része szenvedte el a legnagyobb károkat, ennek elfoglalását jelentették be a napokban az orosz erők. Ezen felül megsemmisültek a várost kettészelő Bahmutyivka folyón átívelő hidak. A New York Times amerikai lapra hivatkozva az ukrán hírportál azt is megírta, hogy a hidakat vélhetően a várost védő ukrán erők robbantották fel, ezáltal igyekeztek megakadályozni a Bahmutba betörő orosz csapatok előrenyomulását. Egy másik fotó azt mutatja, hogy a város déli részén is súlyos károk keletkeztek. Jelentősen megrongálódott ipari üzemek, lakóépületek láthatók a felvételeken.

Az Ukrajinszka Pravdának katonai források megerősítették, hogy az ukrán erők elhagyták a Bahmutyivka folyótól keletre fekvő Zabahmutka városrészt.



Szerhij Cservatij, az ukrán keleti erők szóvivője egy pénteki tévéműsorban arról beszélt, hogy az ukrán fegyveres erők figyelemmel kísérik Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner zsoldoscsoport és az orosz katonai vezetés közötti konfliktust. "Rádiólehallgatások és Prigozsin nyilatkozatai arról tanúskodnak, hogy súrlódás, konfliktus van közte és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök között" - mondta a szóvivő. Kifejtette, Prigozsinnak az a vágya, hogy megőrizze katonai, politikai szerepét, és olyan súlyú figurává váljon, amely befolyásolja az Oroszországi Föderáció folyamatait, ám ehhez az orosz katonai felsővezetés nem nyújt neki segítséget. Ezen felül a Wagner csoport súlyos veszteségeket szenvedett el főként Bahmutnál - mutatott rá a szóvivő. "Nyilvánvaló, hogy ezek a folyamatok oda vezetnek, hogy a Wagner csoport dicstelen története középtávon véget ér" - tette hozzá Cservatij.



Olekszij Dmitraskovszkij, a délkelet-ukrajnai védelmi erők sajtóközpontjának képviselője az ukrán televíziók által sugárzott tévéműsorban a Donyeck megyében zajló harcokról elmondta, hogy az orosz erők az elmúlt hét folyamán jelentős veszteségeket szenvedtek Avgyijivka, Marjinka és Vuhledar térségében, így Vuhledar ostromáról még nincs szó. Kitért arra, hogy Kijev értesülései szerint több orosz alakulat tagadja meg a támadást. Példaként hozta fel többek között a 155. orosz tengerészgyalogos dandárt, amelynek parancsnokát nemrég Rosztovba vitték parancsmegtagadás miatt. Megjegyezte: az utóbbi időben az orosz erők némileg csökkentették harci tevékenységük intenzitását Donyeck irányában. Ennek szerinte az az oka, hogy Zaporizzsja térségében az ukrán csapatok több orosz logisztikai raktárt semmisítettek meg, ami nehezíti az oroszok további előretörését.