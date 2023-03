Nyolc áldozata van a hamburgi ámokfutásnak - videó

Nyolc halálos áldozata és nyolc sérültje van a Jehova Tanúi hamburgi imaházában csütörtökön történt ámokfutásnak, amelynek elkövetője a vallási közösség egy korábbi tagja - ismertették pénteken a németországi nagyvárosban.



Az elkövető egy 35 éves helyi férfi, Philipp F., aki másfél éve szakított a közösséggel. Áldozatai között négy férfi és két nő mellett egy 28 hetes magzat is van. A sebesültek - hat nő és két férfi - közül négyen életveszélyben vannak.



Philipp F. a közösség szokásos csütörtök esti összejövetelén rendezett vérfürdőt. Tette ámokfutás, és a város közelmúltjának legsúlyosabb bűncselekménye - mondta Andy Grote belügyi szenátor a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség közös tájékoztatóján.



Mint mondta, csak a rendőrség "nagyon-nagyon gyors és határozott fellépésének" tulajdonítható, hogy nincs még több áldozat és sebesült. A támadó ugyanis a háromemeletes közösségi ház egyik felső szintjére menekült, amikor megérkeztek a rendőrök, és végzett magával.



Az első riasztás 21:04-kor futott be a rendőrséghez, az első járőr pedig már 21:08-kor a helyszínen volt. Egy perccel később a rendkívüli helyzetek kezelését támogató bevetési egység is megérkezett. Az épületből nagyjából húsz embert menekítettek ki.



A támadó először a közösség ház előtt leadott tíz lövést egy járműre, majd egy betört ablakon át behatolt az épületbe, amelyben mintegy ötvenen tartózkodtak. Szinte folyamatosan lőtt, miközben az emberek menekültek előle, kilenc, egyenként 15 darab lőszert tartalmazó tárat ürített ki - ismertette Matthias Tresp, a hamburgi készenléti rendőrség vezetője.



Philipp F. Bajorországban született, 2015 óta volt bejelentett lakhelye Hamburgban. Legálisan tartott fegyvert. Nem voltak róla szélsőséges nézetekre utaló adatok, neve csak a fegyvertartási kérelme miatt szerepelt a rendőrségi nyilvántartásokban.

Hamburg police identify man responsible for killing seven people and injuring others, saying "Philipp F was a former member" of the Jehovah's Witnesses pic.twitter.com/Z9UnNLDF4b

The perpetrator of the massacre in Hamburg has been named as Philipp F (35), a German ex-Jehova's Witness who had a licence for a semi-automatic pistol.



Police recently received a report that he was psychologically unwell and visited his house, but saw no cause for concern pic.twitter.com/Kg82I7SrXm