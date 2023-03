A török-szíriai földrengés törésvonala kettészakított egy fát és 10 méterig meg sem állt a másik felével - videó

Törökországban és a szomszédos Szíriában 50 ezer fölé emelkedett a február 6-i 7,8-as erősségű földrengés halálos áldozatainak a száma, a katasztrófában 185 ezer épület dőlt össze, vagy szenvedett komoly károkat. A hatóságok tízezernél is több utórengést jegyeztek fel. Miközben a városok romhalmazzá váltak, a természet is komoly károkat szenvedett a természeti katasztrófa következtében.

This olive tree was split in half and moved 10 meters apart by the earthquake in Turkey



