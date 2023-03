Magyarság

Újraindul az RMDSZ elnöki posztjáért Kelemen Hunor

Újabb elnöki mandátumra pályázik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tisztújító kongresszusán Kelemen Hunor - jelentette be pénteken közösségi oldalán a szövetséget 12 éve vezető politikus.



Bejegyzésében rámutatott: azért döntött a szövetségi elnöki munka folytatása mellett, mert a legjobb tudásával, tapasztalatával és erejével akar dolgozni a magyarokért, a szülőföldért.



"Tudom a célt, tudom az irányt: a magyarok nyertesei legyenek ennek az évtizednek, amikor példátlan fejlesztési forrás és lehetőség áll Románia és Erdély rendelkezésére. Ehhez kérem a kongresszusi küldöttek bizalmát áprilisban" - írta Kelemen Hunor.



A bejegyzéshez mellékelt videoüzenetben a bukaresti kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus bővebben is kifejtette: a következő években nagy változások lesznek a térségben, Romániában, az erdélyi magyarok szülőföldjén. Szerinte Románia és Erdély óriási ugrás előtt áll, hiszen az évtized végéig mindeddig példátlan fejlesztési forrás áll a közösség rendelkezésére.



Úgy értékelte: szinte minden adott ahhoz, hogy Erdély az egyik leggyorsabban fejlődő régió legyen, "ahol nemcsak születni, de élni is jó", ez viszont nem fog magától menni, a "feladat nem fogja elvégezni önmagát", az RMDSZ-nek többet, jobban, okosabban kell dolgoznia a szülőföldért és a magyarok bizalmáért, ebből a munkából szeretné kivenni a részét.



"A mi dolgunk és felelősségünk, hogy a magyarok nyertesei legyenek a következő évtizedeknek. Ezért döntöttem a munka folytatása mellett. Legjobb tudásommal, tapasztalatommal és erőmmel szeretném szolgálni közösségünket" - zárta üzenetét az RMDSZ elnöke.



Nem sokkal a politikus bejelentése után a szövetség háromszéki vezetői - Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, és Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke - nyilatkozatban üdvözölték Kelemen Hunor szándékát, miszerint folytatni kívánja RMDSZ-elnöki megbízatását.



"Kelemen Hunor személyében olyan elnöke van a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, aki az egyensúlyt és az összhangot képviseli. Nemzetpolitikai elképzeléseink egybecsengenek, ő rendezte az RMDSZ viszonyát Orbán Viktorral, a magyar kormánnyal, és a Fidesszel. Támogatta az erdélyi magyarságon belüli összefogást, az RMDSZ-nek pedig sikerült visszaszereznie a helyhatósági választáson Marosvásárhely és Maros megye, illetve Szatmárnémeti és Szatmár megye vezetését" - írták közleményükben a háromszéki önkormányzati vezetők.



Hozzátették: két évvel ezelőtt Kelemen Hunor úgy vezette a koalíciós tárgyalásokat, hogy annak eredményeképpen megerősödött az erdélyi magyarság és az RMDSZ súlya Romániában, az RMDSZ a magyarság számaránya feletti súllyal vesz részt a kormányzati döntésekben, így biztosítva lehetőséget a szülőföld fejlesztésére.

"Másokkal ellentétben mi, az RMDSZ a közösségért kormányzunk, ennek köszönhetően sok magyarlakta vidéken, így Háromszéken is új lendületet kapott a modernizáció. Ezt a munkát tovább kell vinnünk, a szolgálatot folytatnunk kell. Éppen ezért, örömmel fogadtuk a hírt, hogy Kelemen Hunor a folytatás mellett döntött! Szándékának érvényesülését minden erőnkkel támogatni és segíteni fogjuk" - ígérte Antal Árpád és Tamás Sándor.



A háromszéki politikusok azonnali állásfoglalása jelzésértékű az RMDSZ egysége tekintetében. A tisztújító kongresszus közeledtével a közösségi médiában felröppentek olyan találgatások, miszerint Antal Árpád is megpályázná az RMDSZ elnöki tisztségét.



A Szövetségi Képviselők Tanácsának tavaly decemberi határozata szerint az RMDSZ 2023. április 28-29-én Temesváron tartja következő tisztújító kongresszusát.