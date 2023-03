Ukrajnai háború

Uniós biztos: biztosítani kell, hogy az orosz agresszió bűncselekményei ne maradjanak büntetlenül

Biztosítani kell, hogy Ukrajnában elkövetett orosz agresszió bűncselekményei és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók megsértésének esetei ne maradjanak büntetlenül - jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Brüsszelben, az EU-tagországok igazságügyi minisztereinek találkozójára érkezve pénteken.



Didier Reynders újságíróknak nyilatkozva közölte, az igazságügyi tanács az ukrajnai háború során elkövetett bűncselekmények felelősei elszámoltatásának jogi alapjai megteremtésére összpontosít.



Fontosnak nevezte, hogy Oroszország fizesse az ukrajnai újjáépítés árát és megtérítse az agresszió során okozott károkat. Ehhez - mint mondta - lehetővé kell tenni az elkobzott orosz vagyonok ne maradjanak pusztán befagyasztva, hanem jogszerűen fel lehessen használni őket az újjáépítéshez.



Marco Buschmann német igazságügyi miniszter érkezésekor azt mondta, nem csak az agresszió során elkövetett jogtalanságok, hanem maga a háború, és annak megindítása is bűncselekménynek számít. Javítani kell a tagállami igazságügyi intézmények nemzetközi együttműködését, hogy háborús bűnök, bárhol is követik el őket, sehol se maradhassanak következmény nélkül - tette hozzá.



Inese Libina-Egnere, Lettország igazságügyi minisztere fontosnak nevezte, hogy az EU határozottságot mutasson az elszámoltathatóság nemzetközi szintű biztosítása terén. Az háborús bűnök elszámoltatására létrehozni tervezett nemzetközi bírósággal kapcsolatban azt mondta: "a legfontosabb, hogy ne veszítsünk időt".



Alma Zadic osztrák igazságügyi miniszter a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szerepe megerősítésének fontosságát hangoztatta az orosz agresszió bűneinek nyomon követése érdekében. Noha vannak javaslatok más nemzetközi, és hibrid bíróságok létrehozására is, a legfontosabb, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe ne gyengüljön - húzta alá. Azonban - mint kiemelte - ennél még fontosabb azon jogi alap megteremtése, mely alapján az Ukrajnában elkövetett bűnök felelősei bíróság elé állíthatók lehetnek.