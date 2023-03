Vatikán

Ferenc pápa: akkor fogok lemondani, ha már nem tudok tisztán látni

Néhány bölcs bíborost már megkért arra, figyelmeztessék őt időben, ha a fáradtság miatt már nem képes világosan értékelni a helyzeteket. 2023.03.10 10:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét lehetséges lemondásáról beszélt Ferenc pápa egy interjúban, melyből a La Repubblica című olasz napilap közölt részleteket pénteken.



Ha a testi vagy lelki fáradtság miatt már nem látok tisztán, nem tudok dönteni, le fogok mondani, remélem, a bíborosok is időben figyelmeztetnek - mondta az egyházfő.



Ferenc pápa nyíltan beszélt lemondása lehetőségéről, hangoztatva, hogy az abban az esetben következhetne be, ha "túl fáradt lesz, elveszíti tisztán látását".



Hangsúlyozta, néhány bölcs bíborost már megkért arra, figyelmeztessék őt időben, ha a fáradtság miatt már nem képes világosan értékelni a helyzeteket.



"Idős vagyok, gyengült a fizikai erőm, a térdemmel kapcsolatos egészségi problémákat megalázónak éreztem, bár jól gyógyulok" - mondta a 86 éves pápa. Hozzátette, amikor kerekesszékbe kényszerült, "kicsit szégyellte magát".



A 2013. március 13-án megválasztott Ferenc pápa az RSI olasz nyelvű svájci televíziócsatornának nyilatkozott vatikáni szolgálata tíz évéről. A teljes interjút vasárnap sugározzák.



Ferenc pápa úgy vélte, harmadik világháború zajlik, és annak fő csatatere jelenleg Ukrajna. Kifejtette, világháborúról van szó, mivel az összes nagyhatalom részt vesz benne: "ott, távol mindenkitől (..) régi és új fegyverek kipróbálása zajlik".



Vlagyimir Putyin orosz elnök "tudja, hogy rendelkezésre állok, tudja, hogy szeretnék vele találkozni" - jelentette ki Ferenc pápa, aki az ukrajnai háború kirobbanása óta közvetítő szerepre törekszik, és többször hangoztatta, hogy kész elutazni Kijevbe és Moszkvába is. A katolikus egyházfő azt mondta, a háttérben "birodalmi érdekek húzódnak, és nem csak oroszok, hanem más nagyhatalmaké is".



Ferenc pápa az interjúban az utóbbi tíz esztendő számos történését felidézte attól a döntésétől kezdve, hogy megválasztása után - elődeivel ellentétben - nem a pápai lakosztályba költözött be, hanem a sokkal kisebb Szent Márta-házat választotta lakhelyeként. Elmondta, hogy továbbra is az hiányzik neki legjobban, hogy szabadon sétáljon az utcán, metrón, buszon utazzon, az emberek között legyen, amiként ezt megválasztása előtt tehette Buenos Aires érsekeként.



Azzal kapcsolatban, hogy első nem európai, hanem feltörekvő országból származó pápaként kezdettől fogva a világ és a társadalom perifériáján élőket helyezte előtérbe, az egyházfő az argentin filozófust, Amelia Podettit idézte, miszerint a valóságot jobban lehet látni a külső részről mint középről, a távolság segít megérteni az egyetemességet akár a politikában, mint a társadalomban vagy a filozófiában. Megjegyezte, az egyház nem csak a szegényeket fogadja be: "az egyház nem csak egyesek otthona, az egyház nem szelektív".