Fegyverkezés

Észak-Korea: a legutóbbi rakétateszt bizonyította, hogy az ország képes elhárítani egy 'igazi háborút'

Az észak-koreai hadsereg csütörtökön rakétatesztet hajtott végre, amely bizonyította, hogy az ország képes elhárítani egy "igazi háborút" - jelentette helyi idő szerint pénteken a kommunista állam hírügynöksége.



A KCNA szerint a manőveren, amelyen egy ellenséges repülőtér elleni csapást gyakoroltak, Kim Dzsongun is jelen volt, akit fiatal lánya is elkísért. Az észak-koreai vezető elrendelte, hogy az ország hadserege fokozza a felkészülést egy esetleges "valódi háborúra".



A dél-koreai hadsereg csütörtökön közölte, hogy Észak-Korea nyugati partjáról rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított. Mindemellett hozzátette: vizsgálják annak lehetőségét is, hogy Észak-Korea esetleg egyszerre több rakétát is indíthatott ugyanabból a térségből.



A KCNA által közzétett felvételek szerint egyszerre legalább hat rakétát indítottak. A közlés szerint az érintett tüzérségi alakulat "csapásmérő küldetéseket" gyakorolt, és "erőteljes sorozatot lőtt ki a célpontnak kijelölt vízterületre" ezzel bizonyítva, hogy képes elhárítani egy "igazi háborút".



A legfrissebb rakétateszt hátterében az állhat, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea a jövő héten nagyszabású hadgyakorlatot indítanak Freedom Shield fedőnéven. Phenjan azzal érvel, hogy Washington és Szöul közös hadgyakorlatai egy invázió főpróbája lehetnek.



Kim Jo Dzsong, Kim Dzsongun észak-koreai vezető befolyásos húga a héten arról beszélt, hogy a tesztek során indított rakéták lelövését háborús cselekménynek tekintenék. Mindemellett pedig az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat hibáztatta a Koreai félszigeten kialakult feszült helyzetért.