Lövöldözés egy hamburgi imaházban, többen meghaltak

Többen meghaltak, illetve megsebesültek csütörtök este Hamburgban a Jehova Tanúi vallásközösség egyik imaházában - közölték a német hatóságok.



Az RTL német televízió és a Focus Online hírportálja legalább hat halottról számolt be, a Bild német lap szerint heten haltak meg és nyolcan megsérültek. További sajtóértesülések szerint a tettes, vagy a tettesek szökésben vannak. A Hamburger Morgenpost szerint heten súlyosan, tizenheten pedig könnyebben megsebesültek.



A német rendőrség Twitter-oldalán közölte, hogy nagyszabású művelet van folyamatban Hamburg Alsterdorf nevű városrészében. A városi hatóságok szerint a lövéseket este kilenc óra felé egy, vagy több ismeretlen elkövető adta le egy templomban. Egyelőre nem tudni, hogy mi állhat a történtek hátterében. A hatóságok egyben felszólították az embereket, hogy lehetőség szerint kerüljék el a városrészt.



A dpa német hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a mentősök holttesteket vittek ki a Jehova Tanúi vallásközösség egyik épületéből. "A halottak mindegyikén lőtt sebek vannak" - ismertette egy rendőrségi szóvivő. Hozzátette, hogy az erőszakcselekmény a Jehova Tanúi egyik rendezvényén történt.



A rendőrség mellett a mentősök is nagy erőkkel vonultak ki. A környéken az utakat széles körben lezárták.

Germany🚨Suspected terror attack in Hamburg; Atleast seven people killed and eight others injured in a shooting that took place on Thursday night at a Jehovah's Witness center in the Gros Borstel district of Hamburg; Attacker reportedly neutralized. pic.twitter.com/16JHOBFBYs

