Beiktatták hivatalába Petr Pavelt, Csehország új köztársasági elnökét

Az ünnepélyes beiktatásra a prágai Hradzsin gótikus Ulászló-termében a cseh parlament két házának együttes ülésén, több mint 800 vendég jelenlétében került sor. 2023.03.09 17:50 MTI

Beiktatták hivatalába csütörtökön délután Prágában Petr Pavel új cseh államfőt.



Az ünnepélyes beiktatásra a prágai Hradzsin gótikus Ulászló-termében a cseh parlament két házának együttes ülésén, több mint 800 vendég jelenlétében került sor.



Miután az új államfő Milos Vystrcil, a parlamenti felsőház elnöke előtt letette az alkotmány által előírt fogadalmat, majd aláírta azt, a Hradzsin felett felvonták a köztársasági elnöki lobogót.



Az elnöki zászló akkor leng a Hradzsin felett, amikor Csehországnak van államfője, és az ország területén tartózkodik. Az elnök külföldi útjai során a zászlót bevonják.



Az eskütétel után felhangzott a cseh himnusz, és a Hradzsin melletti Petrín dombon 21 ágyúlövés dördült el.



A cseh köztársasági elnök megbízatása öt évre szól.



A 62 éves új államfő hivatásos katona volt egész életében, hadseregtábornoki rangban vonult nyugdíjba.



Petr Pavel, aki az 1993-ban létrejött Cseh Köztársaság negyedik államfője, beiktatása utáni beszédében hangsúlyozta: célja, hogy visszahozza a társadalmi életbe és a Hradzsinba is az olyan értékeket, mint "a méltóság, tisztelet és becsület", amelyek az utóbbi időben kezdtek kiveszni. Szerinte a siker feltétlen hajszolása a "populisták malmára hajtotta a vizet", s ezt nem tartja jónak. Elmondta: a jövőben a vár helyett inkább a "vár alatt" kíván dolgozni, s a közemberek problémáinak megoldásával foglalkozni. Azt mondta, hogy nem vár el száz nap mentességet hivatalában. Rövidesen közzéteszi elnöksége első száz napjának konkrét céljait, s azt kéri, hogy a lakosság a munkája alapján ítélje meg. Fontos értéknek nevezte a szolidaritást, a gyengébbeknek nyújtott segítséget.



Csehországnak nemzetközi téren is aktívnak kell lennie - jelentette ki az új államfő. Szerinte nem kell mindig a nagy és erős államok kezdeményezésére várni, mert "nem biztos, hogy csak ők tudják a megoldást".



Ukrajnával összefüggésben úgy vélte, hogy "Közép-Európa egységes fellépése Ukrajna mellett" segítséget jelenthet Kijevnek, majd hozzátette: Ukrajna megsegítése egyben Csehország megsegítését is jelenti.



A független és párton kívüli Petr Pavel a januári közvetlen elnökválasztás második fordulójában megkapta a szavazatok 58,32 százalékát, ami 3 359 151 voksot jelent. Ellenfele, Andrej Babis volt kormányfő, az ellenzéki ANO mozgalom elnöke 2 400 046 szavazatot, azaz a voksok 41,6 százalékát kapta.

Az eskütételi ceremónia részeként az új államfő köszöntötte a Hradzsin udvarain és a vár előtti téren összegyűlt több ezer lakost. Kifejtette: az értékek be nem tartása vezetett néhány éve ahhoz, hogy aktivisták eltulajdonították a Hradzsin felett lobogó elnöki zászlót. "Ez az elnöki zászló most felújítva, jelképesen visszatért a várba" - jelentette ki Petr Pavel, majd a erkélyre akasztva bemutatta a zászlót, amely szerinte a jövőben kiállításon látható lesz.



Hangsúlyozta: nehéz feladatok vannak az ország előtt, ő és felesége "szolgálni" fogják az országot. "Nem lesz könnyű, de közösen megbirkózunk a feladatokkal" - szögezte le.



Ezt követően Petr Pavel virágokat helyezett el Tomás Garrique Masaryk, Csehszlovákia alapító elnökének a Hradzsin előtt álló szobránál. Kora este ellátogat a várban lévő Szent Vitus-székesegyházba, ahol ökumenikus szertartáson vesz részt és jelképesen fejet hajt Szent Vencel fejedelem, a cseh állam nemzeti patrónusának ereklyéje előtt.



Petr Pavel beiktatási ceremóniája szerényebb volt, mint elődjeié. Kérésére mellőzték a katonai díszszemlét és a beiktatás utáni nagy fogadást is. A mintegy 3000 vendég ezúttal egy pohár borra kapott meghívást a Hradzsin Spanyol termébe.