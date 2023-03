Nagy-Britannia

Hercegi és hercegnői címet kaptak Harry és Meghan gyermekei

Hivatalosan is hercegi és hercegnői címet viselnek csütörtöktől Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő gyermekei.



A négyéves Archie Harrison Mountbatten-Windsor és két évvel fiatalabb húga, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - becenevén Lili - ezentúl szintén a Sussex hercege, illetve Sussex hercegnője megszólításra tarthat igényt.



A változás azáltal vált hivatalossá, hogy csütörtökön ezek a hercegi címek jelentek meg a gyerekek nevei mellett a mindenkori brit trónutódlási sorrendet feltüntető listán.



A hivatalos sorban Archie továbbra is a hatodik, Lili a hetedik helyen áll. Harry az ötödik, bátyja, Vilmos walesi herceg - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia - az első a trónutódlási listán.



A hercegi és a hercegnői címeket Harry és Meghan két gyermeke csak nagypapájuk, III. Károly trónra lépése után kaphatta meg. Üknagypapájuk, V. György ugyanis 1917-ben úgy rendelkezett, hogy a hercegi rangra szóló jogosultság csak a mindenkori uralkodó fiúunokájáig terjed, és amikor a gyerekek születtek, nagyapjuk még nem volt király.



V. György rendeletét tíz évvel ezelőtt II. Erzsébet királynő egyenjogúsító célú átalakításnak vetette alá: 2013-ban külön pátenst adott ki arról, hogy az uralkodók leányunokáit is megillesse a királyi fenség megszólítással járó hercegnői rang. Így vált lehetővé, hogy Harry és Meghan leánya, Lili megkaphassa a Sussex hercegnője címet.



II. Erzsébet királynőt életének 97., uralkodásának 71. évében, tavaly szeptember 8-án érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly korábbi trónörökös a brit uralkodó III. Károly néven.



Folyamatos a találgatás arról, hogy Harry és Meghan két gyermeke miért csak fél év múltával kapta meg az őket megillető hercegi és hercegnői címet.



Harry és amerikai felesége, Meghan három éve felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával és Kaliforniában telepedett le.



Néhány hete jelent meg Harry herceg világszerte hatalmas feltűnést keltő, "Spare" (Tartalék) című 407 oldalas könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt nem kevésbé kényes további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.



A könyv megjelenése és az interjúk elhangzása óta találgatja a brit és a világsajtó, hogy rendezhető-e valaha a Harry és családja közötti viszony, amely már a hercegi házaspár amerikai letelepedése óta feszült volt.



A csütörtökön elhangzott szakértői vélemények egybehangzó kicsengése szerint III. Károly király békülékeny gesztusként intézkedett arról, hogy Harry és Meghan gyermekei is megkaphassák hercegi és hercegnői címüket.